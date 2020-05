W sieci pojawił się zaskakujący scenariusz zakładający, że Konfederacja wejdzie do rządu w miejsce Porozumienia Jarosława Gowina. Co więcej, w rozmowie z portalem Media Narodowe liderzy Konfederacji takiej możliwości nie wykluczają. Nie wiadomo jednak, co na to liderzy PiS.

W ostatnich tygodniach doszło do ostrego konfliktu pomiędzy kierownictwem PiS, a liderami Porozumienia. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Gowin z częścią swoich posłów opuści szeregi Zjednoczonej Prawicy, co może oznaczać rząd mniejszościowy lub przyspieszone wybory parlamentarne. Wszystko zależy od tego, czy PiS-owi uda się utrzymać samodzielną większość w Sejmie.

Tymczasem socjolog Łukasz Pawłowski stwierdził na Twitterze, że w jego ocenie perspektywa wcześniejszych wyborów parlamentarnych jest blefem. Jego zdaniem jedynym, nowe wybory oznaczałyby zupełnie inny podział mandatów, który nie dałby PiS-owi większości samodzielnej. Jedynym, co partia Kaczyńskiego by na tym zyskała to Konfederacja we wspólnym rządzie.

Przyspieszone wybory parlamentarne to jeden wielki blef. Zamiast rządu zjednoczonej prawicy max co może PiS osiągnąć to rząd z Konfederacją. Nie ma szans by PIS zdobył samodzielną większość — Łukasz Pawłowski (@LukasPawlowski) May 4, 2020

Co ciekawe, liderzy tego ugrupowania nie wykluczają takiej możliwości. „Nie wykluczam. Wygodniej nam rozmawiać z PiS, niż z Lewicą, to oczywiste. Jako Konfederacja nie mamy ochoty rozmawiać o szerokiej koalicji antypisowskiej.” – powiedział Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z MN. „Jako polityk nigdy nie mówię nigdy. Na razie czekamy na rozwój sytuacji” – mówi inny lider partii.

