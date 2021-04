Konferencja „Bezpieczna Polska” Platformy Obywatelskiej nie zainteresowała dziennikarzy. Główne kanały informacyjne nie transmitowały wydarzenia. Zachowaniem mediów oburzona jest Iwona Śledzińska-Katarasińska. – Trudno dociec co tak naprawdę interesuje nasze media – podkreśliła posłanka.

W sobotę w Warszawie odbyła się konferencja PO pt. „Bezpieczna Polska”. Liderzy największej partii opozycyjnej w Polsce – Borys Budka i Radosław Sikorski – zaprezentowali swój pomysł na prowadzenie polityki zagranicznej. Z ich wystąpień wynika, że powinna być ona oparta na trzech filarach: europejskim, transatlantyckim i wschodnim.

„Polska nie była tak samotna od czasów rozbiorów. Kaczyński zabił polską politykę zagraniczną. Czy ktoś w Europie zna nazwisko polskiego ministra spraw zagranicznych? To pytanie retoryczne” – podkreślał przewodniczący PO.

„W rankingu demokracji otrzymaliśmy najniższą notę od dekady, spadając z grupy demokracji – do pół-demokracji. Wygrywamy za to w rankingu krajów najszybciej wprowadzających autorytaryzm. Tak powinna wyglądać promocja Polski na świecie?” – pytał retorycznie Sikorski.

Polityka zagraniczna PiS to rujnowanie stosunków z USA i UE. To sojusz z wielbicielami Putina. To wreszcie niszczenie wizerunku ojczyzny. Trzeba odbudować politykę zagraniczną. W ramach nowej, spójnej i logicznej doktryny #BezpiecznaPolska.