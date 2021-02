Jeszcze dziś rząd ma podać informacje dotyczące nowych obostrzeń. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy, stoki narciarskie i większość hoteli ma pozostać otwarta. Zmienią się za to zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa.

Przekroczyliśmy granicę 10 tysięcy przypadków dziennie – poinformował na antenie TOK FM minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał on, że w dzisiejszym raporcie resortu pojawi się informacja o ponad 12 tysiącach przypadków. Minister potwierdził również, że jeszcze dziś przedstawione zostaną dane dotyczące nowych obostrzeń.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy wynika, że otwarte mają pozostać stoki narciarskie. Do takiej decyzji skłaniają coraz wyższe temperatury, szczególnie na południu Polski, które pogarszają warunki dla narciarzy. Podobnie jest z hotelami, które mają pozostać w większości kraju otwarte. Nie jest jednak wykluczone, że w tych częściach Polski, gdzie zakażeń jest najwięcej, dojdzie do ich zamknięcia. Możemy mieć więc do czynienia z ponowną regionalizacją obostrzeń.

Zmiany mają dotyczyć również kwarantanny. Do Polski swobodnie będą mogły wjeżdżać jedynie osoby, które posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeżeli takiego testu nie będzie, osoba wjeżdżająca do kraju będzie musiała poddać się kwarantannie.

Jak podaje RMF FM, zmiany mają dotyczyć również obowiązku zasłaniania ust i nosa. Rząd chce wprowadzić nakaz zakrywania twarzy maseczką ochronną. Będzie to mogła być maseczka chirurgiczna lub materiałowa, ale nie będzie już możliwe chronienie się przy pomocy jedynie przyłbicy, chustki czy szalika.

Źr.: RMF FM