Informację o zmianach w zakresie emisji programu „Milionerzy” podaje serwis wirtualnemedia.pl. Okazuje się, że program nie będzie emitowany na antenie TVN.

– Teleturniej „Milionerzy” wraca w maju na antenę TVN, ale kanał pokaże tylko resztę nagranych w zeszłym roku odcinków. Jak ustaliliśmy, TVN nie przedłużył bowiem licencji na kolejne sezony programu, co potwierdziła nam stacja – podaje portal wirtualnemedia.pl.

Wiadomo, że TVN stawia teraz na nowy format, czyli „The Floor”, który ma być emitowany w godzinach, gdy pokazywani byli „Milionerzy”. To produkcja, która polega na rywalizacji w quizach na różne tematy i trafiła już do 20 krajów świata.

Serwis wirtualnemedia.pl informuje, że „Milionerzy” najprawdopodobniej trafią do innej polskiej stacji, czyli Polsatu. Zainteresowanie formatem wyraża dyrektor programowy, czyli Edward Miszczak. W przeszłości to on wprowadzał „Milionerów” na antenę TVN. Teraz chciałby powtórzyć ten ruch.

– Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, Polsat już szuka w przetargu firmy, która wyprodukuje nowe odcinki. Faworytem wydaje się Jake Vision, który produkował program dla TVN. Kierujący firmą Jan Kępiński odmówił komentarza w tej sprawie – podaje portal. Więcej TUTAJ.

Czy w przypadku przeniesienia programu na antenę Polsatu prowadzącym nadal będzie Hubert Urbański? On sam nie chciał tego komentować.

