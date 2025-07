Rafał Trzaskowski wydał w niedzielę komunikat ws. jego sztandarowego projektu Campus Polska. – W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule – podkreślił. Następnie zabrał głos ws. przyszłości inicjatywy.

Campus Polska to w ostatnich latach najważniejszy projekt dot. dialogu z wyborcami środowiska Koalicji Obywatelskiej. Twarzą inicjatywy był Rafał Trzaskowski. To właśnie prezydent Warszawy wydał w niedzielę smutny komunikat.

„Kochani! (…) To jedna z tych inicjatyw, która może i będzie zmieniać Polskę. To tu po raz pierwszy tak wiele młodych osób realnie włączyło się w politykę. W tym roku, z powodów dosyć oczywistych, nie możemy zorganizować Campusu Polska Przyszłości w dotychczasowej formule” – podkreślił.

„Bardzo za to przepraszamy, ale obiecujemy, że wrócimy w sierpniu przyszłego roku. Potrzebujemy czasu, aby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości” – wyjaśnił.

Trzaskowski dał jednak do zrozumienia, że projekt nie kończy się. „Mamy świadomość, że Campus jest ważny nie tylko dla nas, ale też dla wielu młodych ludzi, którzy nie tylko w nim uczestniczą, ale również organizują. Dajemy Wam słowo – wrócimy i będziemy się rozwijać. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, którzy nas wspierają i również czują się częścią Campusu Polska Przyszłości” – podkreślił.

„Dla naszych wolontariuszy – twórców Campusu i jego serca – proponujemy w tym roku powrót do formuły Campus Academy – zapraszamy Was do Międzyzdrojów w dniach 25-28 września 2025. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 15 sierpnia. I zaczynamy pracę nad Campusem Polska Przyszłości 2026. Do zobaczenia w Międzyzdrojach!” – podsumował.

