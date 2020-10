Andrzej Duda zamieścił wpis na Twitterze. Ujawnił w nim, że odbył rozmowę z Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem. Prezydent zdradził, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach jeżeli chodzi o liczbę zachorowań na Covid-19.

Kolejny rekord zakażeń odnotowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Tym razem na Covid-19 zachorowało ponad 6 tysięcy Polaków. Resort podał, że w ciągu doby przeprowadzono ponad 40 tysięcy testów.

Sytuacja staje się niepokojąca, zwłaszcza jeżeli chodzi o liczbę miejsc w szpitalach. Wiele wskazuje bowiem na to, że niebawem może ich zabraknąć. To z kolei doprowadzi do sytuacji, w której lekarze będą musieli wybierać kogo podłączyć pod respirator. Jak żywe powracają więc wspomnienia z Włoch.

Głos ws. trudnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce zabrał Andrzej Duda. Prezydent zamieścił wpis na Twitterze, w którym ujawnił, że rozmawiał z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Jarosławem Pinkasem. Głowa naszego państwa nie ma dla rodaków dobrych wieści.

Andrzej Duda ujawnia prognozy, co do zachorowań na Covid-19

„Odbyłem konsultacje z GIS prof. J. Pinkasem, co do aktualnej i spodziewanej sytuacji epidemicznej” – napisał prezydent we wstępie swojego wpis na Twitterze. Głowa państwa dodaje również, że najbliższe prognozy ws. rozwoju epidemii nie napawają optymizmem.

„W najbliższych dniach spodziewane są dalsze wzrosty liczby zakażeń. To wynik zachowań sprzed kilku dni” – przyznaje Andrzej Duda. „Dalsza przyszłość też zależy od nas. Myj ręce! Noś maseczkę! Chroń Seniorów!” – dodaje.