W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 211 nowych potwierdzonych zakażeniach. W ciągu ostatniej doby odnotowano również 2 przypadki śmiertelne, do których przyczynił się koronawirus. To bardzo zbliżone liczby do tego, co odnotowywano w ostatnim czasie.

„Mamy 211 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie przedstawiającym aktualny bilans pandemii na terytorium Polski.

Nowe zakażenia dotyczą województw: podlaskiego (27), mazowieckiego (24), śląskiego (24), małopolskiego (19), wielkopolskiego (18), podkarpackiego (15), dolnośląskiego (14), pomorskiego (14), lubelskiego (11), kujawsko-pomorskiego (9), zachodniopomorskiego (7), świętokrzyskiego (6), łódzkiego (5), opolskiego (4), lubuskiego (3), warmińsko-mazurskiego (1).

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. – wyjaśnia resort.

W raporcie odnotowano również 2 przypadki śmiertelne. „Z powodu #COVID19 nie zmarła żadna osoba. 2 osoby zmarły z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami” – precyzuje ministerstwo.

Od początku pandemii na terytorium Polski zanotowano dotąd łącznie potwierdzonych przypadków zakażeń. W tym samym czasie zanotowano również przypadków śmiertelnych, z którymi związek miał koronawirus.

Źr. twitter