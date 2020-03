Amerykański „The New York Times” opublikował tajny raport rządu USA dotyczący pandemii wywołanej na świecie przez koronawirus. W obszernym 100-stronicowym dokumencie pojawiły się plany w związku z możliwością pogorszenia się sytuacji. Okazuje się również, że amerykańskie władze obawiają się, że pandemia może potrwać dłużej, niż sądzono dotychczas.

W tajnym raporcie opublikowanym przez „NYT” pojawia się obawa, że rozprzestrzeniający się koronawirus w kolejnych miastach wywoła fale nowych zachorowań. Podkreślono, że większa liczba chorych oznacza większe obciążenie szpitali, a to z kolei może doprowadzić do poważnego nadwyrężenia amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej.

Dokument zawiera również przewidywania dotyczące możliwego okresu trwania pandemii spowodowanej przez koronawirus z chińskiego Wuhan. Okazuje się, że amerykańskie władze obawiają się, że obecna sytuacja może potrwać aż 18 miesięcy.

Zgodnie z ujawnionymi dokumentami, kluczowym momentem będzie opracowanie i wprowadzenie szczepionki na koronawirus. „Aby uniknąć ponownych transmisji koronawirusa, należy przestrzegać wprowadzonych zasad, aż do momentu udostępnienia szczepionek w celu immunizacji populacji.” – brzmi fragment raportu opublikowanego przez „NYT”.

Nie wiadomo w jaki sposób gazeta dotarła do dokumentu. Wiadomo natomiast, że raport był opatrzony klauzulami „wyłącznie do oficjalnego użytku” oraz „nie do publicznej dystrybucji lub wydania”. Autorzy dokumentu przewidują również dodatkowe kroki bezpieczeństwa takie jak zamykanie szkół i uczelni.

