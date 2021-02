Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu serwisowi wPolityce.pl. Podczas rozmowy z Michałem Karnowskim odniósł się m.in. kwestii pandemii koronawirusa oraz obostrzeń z nią związanych. Wystosował przy okazji apel do Polaków.

Pandemia koronawirusa w naszym kraju cały czas trwa. Rząd rozpoczął wprawdzie szczepienia, jednak trudno liczyć na to, by efekty przyszły błyskawicznie. Powinniśmy być więc przygotowani na kolejne zakażenia, a także – co jest nieuniknione – kolejne zgony.

Do kwestii walki z koronawirusem w rozmowie z serwisem wPolityce.pl odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu udzielił wywiadu Michałowi Karnowskiego, w którym wlał nieco nadziei w serca Polaków. Nie wszyscy jednak odnoszą się do słów Morawieckiego pozytywnie.

„Epidemia nauczyła mnie ostrożności w prognozowaniu, ale mam ogromną nadzieję i pewne przesłanki, żeby sądzić, iż jesteśmy bliżej końca” – powiedział premier.

Morawiecki mówi, kiedy „powinno być lepiej”

„Mam ogromną nadzieję i pewne przesłanki, żeby sądzić, iż jesteśmy bliżej końca, w szczególności dzięki programowi szczepień. Tutaj jesteśmy uzależnieni od tempa dostaw dawek, ale to, co było do zrobienia z naszej strony, jest gotowe. Przygotowaliśmy mechanizm, który pozwala szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Zwrócił się również do Polaków i poprosił ich o cierpliwość. „Wytrzymajmy jeszcze trochę. Za kilka tygodni, może parę miesięcy, powinno być lepiej” – stwierdził.

To właśnie ta wypowiedż odbiła się szerokim echem na Twitterze. Tam niektórzy internauci wyrazili swoje zdumienie zdaniem, które padło z ust szefa rządu. Uważają bowiem, że formułowanie takich wypowiedzi, szczególnie w przypadku znajdującej się w trudnej sytuacji branży gastronomicznej, jest co najmniej nie na miejscu.

… za kilka tygodni, może parę miesięcy …. https://t.co/QjxsdvRtqX — Andrzej – z lasu 🇵🇱🤝 (@AndrzejLasu) February 9, 2021

„Aż padną wybrane branże, potem skupimy się na kolejnych..” – pisze internautka o nicku Inka. „A lepiej już było, jak głosi mądrość ludowa” – dodaje inny z komentujących.