Koronawiurs nie odpuszcza. Nowe ognisko pandemii wykryto w szpitalu w Sieradzu w województwie łódzkim. Sytuacja jest na tyle poważna, że sztab kryzysowy zadecydował o przywróceniu części obostrzeń.

W ostatnich dniach w szpitalu w Sieradzu potwierdzono aż 80 przypadków zakażenia przez koronawirus. To 45 pacjentów i 35 pracowników placówki z kilku oddziałów. Władze szpitala zadecydowały o zamknięciu trzech oddziałów – nefrologii, diabetologii i kardiologii.

Sztab kryzysowy zdecydował o przywróceniu niektórych obostrzeń, które w ostatnich tygodniach uległy poluzowaniu. W Sieradzu od jutra z powrotem zamknięte zostaną place zabaw, plenerowe siłownie. Obiekty sportowe, takie jak stadion i boiska zewnętrze nadal będą otwarte dla mieszkańców. Zmienione zostaną zasady pracy urzędu miasta.

Do seniorów znów będą dowożone posiłki. „Zobowiązałem MOPS oraz Straż Miejską do działań na rzecz najbardziej narażanych na skutki COVID-19. Do podopiecznych MOPS i seniorów będą rozwożone posiłki, by ograniczyć konieczność wychodzenia z domu” – mówi prezydent Sieradza Paweł Osiewała.

Oprócz tego prezydent miasta zaapelował o stosowanie się do obowiązujących zaleceń sanitarnych ograniczających możliwość zakażenia przez koronawirus. Chodzi m.in. zasłaniania ust i nosa również na otwartej przestrzeni. Zachęcał także do noszenia rękawiczek, dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego oraz ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum.

