Chiński epidemiolog Zhong Nanshan twierdzi, że w Chinach minął już szczyt epidemii koronawirusa. Jego zdaniem, pandemia może skończyć się nawet w czerwcu, jeśli oczywiście kraje potraktują sprawę poważnie.

Obecnie na całym świecie liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa przekroczyła 134 tysiące. Niemal 5 tysięcy osób zmarło w wyniku choroby. Najwięcej zarażonych jest w Chinach, gdzie epidemia się rozpoczęła, jednak w ostatnim czasie choroba wyraźnie tam wyhamowała.

W poniedziałek w Chinach potwierdzono jedynie 40 nowych przypadków koronawirusa – to najniższy wynik od momentu, gdy rozpoczęto raportowanie danych na temat epidemii. Co więcej, wszystkie zarażenia miały miejsce poza prowincją Hubei, gdzie od trzech dni nie zanotowano zachorowań. Znacznie gorsza sytuacja jest obecnie w Europie, szczególnie we Włoszech, gdzie liczba zarażonych przekroczyła 15 tysięcy a zmarłych tysiąc osób.

Jak twierdzi Zhong Nanshan, jeśli wszystkie kraje się zmobilizują i potraktują sprawę poważnie, pandemia koronawirusa może skończyć się do czerwca. „Jeśli niektóre kraje nie potraktują poważnie zakaźności i szkodliwości, to będzie to trwać dłużej” – stwierdził.

