W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto 7705 zakażeń koronawirusem w Polsce – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To drugi nieznacznie niższy wynik, niż we wczorajszym raporcie. Resort zdrowia poinformował również o 132 przypadkach śmiertelnych. lecz tylko część z nich dotyczy osób bez chorób współistniejących.

Mamy 7705 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa – czytamy w piątkowym komunikacie resortu zdrowia. Zakażenia odnotowano na terenie wszystkich 16 województw:

małopolskiego (1105),

mazowieckiego (911),

śląskiego (769),

łódzkiego (648),

wielkopolskiego (592),

podkarpackiego (563),

pomorskiego (547),

kujawsko-pomorskiego (470),

dolnośląskiego (441),

świętokrzyskiego (314),

zachodniopomorskiego (311),

lubelskiego (284),

opolskiego (221),

podlaskiego (201),

warmińsko-mazurskiego (181),

lubuskiego (147).

To wynik niższy od wczorajszego (8099), niemniej jednak w ciągu ostatnich 24 godzin wykonano zdecydowanie mniej testów. Resort informuje, że było to 50,8 tys., czyli o prawie 14 tys. mniej, niż we wczorajszym raporcie.

Mniej zakażeń, więcej przypadków śmiertelnych

W dalszej części komunikatu Ministerstwo Zdrowia informuje o 132 przypadkach śmiertelnych spowodowanych bezpośrednio, lub pośrednio przez COVID-19. 120 osób miało choroby współistniejące, natomiast 12 cierpiało wyłącznie na COVID-19. To najwyższy dobowy przyrost zmarłych od początku prowadzenia testów na koronawirusa w Polsce.

Liczba hospitalizowanych wzrosła o 442 osoby (obecnie to 6980), na OIOM przebywa 540 (wzrost o 32 osoby). W ciągu doby wzrosła o 15 605 liczba osób objętych kwarantanną (obecnie 311 625), przybyło także 2 185 osób, które wyzdrowiały (łącznie 87 773).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia