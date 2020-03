Bardzo dobre wiadomości przekazał dziś Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. „Pacjent zero”, czyli pierwsza osoba zarażona koronawirusem w Polsce, wyjdzie jutro ze szpitala. Najnowsze testy na obecność wirusa dały wynik negatywny.

Pierwszy polski pacjent, u którego wykryto koronawirusa, przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Do Polski mężczyzna przyjechał z Niemiec, gdzie najprawdopodobniej doszło do zakażenia. Teraz szpital ogłosił, że mężczyzna jest zdrowy.

Jak poinformował szpital, najnowsze wyniki testów pacjenta wykazały wynik negatywny. „Z wielką przyjemnością informujemy, iż kolejne wyniki pacjenta „zero”, które przyszły w dniu dzisiejszym są negatywne. A to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i w dniu dzisiejszym wypisać do domu” – informuje placówka.

Na terenie szpitala pacjent przebywał od 2 marca, więc ponad dwa tygodnie. „Życzymy mu nie tylko dalszego zdrowia, ale również spokoju” – przekazała placówka na Facebooku. „Niech ta informacja będzie światełkiem w tunelu, do którego wszyscy wjechaliśmy” – czytamy.

