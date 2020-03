Agata Kornhauser-Duda zabrała głos w sprawie obecnej sytuacji w Polsce. Pierwsza Dama postanowiła wesprzeć inicjatywę #AkcjaEdukacja polegającej na organizacji szkoły on-line.

Agata Kornhauser-Duda to z zawodu nauczycielka. Nic więc dziwnego, że bliska jest jej sytuacja, w jakiej obecnie znaleźli się uczniowie i nauczyciele. Od początku tygodnia z powodu koronawirusa zamknięte są wszystkie szkoły w Polsce. Coraz więcej przechodzi na nauczanie on-line. Jest to bardzo istotne, ponieważ wciąż trudno przewidzieć jak długo potrwa przerwa w nauce.

Do tej pory przerwa obowiązuje przez dwa tygodnie. Minister edukacji poinformował już jednak, że nie jest wykluczone, iż zostanie ona przedłużona. Dla uczniów nie jest to jednak czas wakacji, ale nauki, w której oczywiście pomóc muszą nie tylko nauczyciele, ale również rodzice.

Pewnego rodzaju odpowiedzią na potrzeby jest #AkcjaEdukacja – inicjatywa wsparta między innymi przez Pierwszą Damę. „Mamy wyjątkowy dla nas wszystkich czas. Mimo wszelkich trudności powinniśmy wspólnie zadbać o to, by dzieci i młodzież miały możliwość nauki także w warunkach domowych. Dlatego ruszyła #AkcjaEdukacja, czyli szkoła on-line” – powiedziała w spocie.

Agata Kornhauser-Duda zaapelowała, by ten czas wykorzystać jak najlepiej. „Zapraszam i zachęcam wszystkich, by skorzystać z tej właśnie formy edukacji. My, rodzice i nauczyciele, zróbmy wszystko, by dzieci i młodzież jak najlepiej wykorzystały ten czas” – dodała.

