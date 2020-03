Zgodnie z zapowiedziami premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda ogłosili dzisiaj plan wsparcia dla polskiej gospodarki pod hasłem „tarcza antykryzysowa”. Polscy przedsiębiorcy z niektórych branż stanęli przed widmem bankructwa z powodu pandemii koronawirusa.

Tarcza antykryzysowa, którą przedstawił w środę rząd, podzielona jest na pięć głównych części. Jej szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł – powiedział po posiedzeniu Rady Gabinetowej premier Mateusz Morawiecki, cytowany przez portal businessinsider.com.pl. Główne punkty planu to: bezpieczeństwo pracowników; finansowanie przedsiębiorstw; ochrona zdrowia; wzmocnienie systemu finansowego; program inwestycji publicznych.

Premier @MorawieckiM: Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii, przed falą bankructw. Cały pakiet, cała #TarczaAntykryzysowa ma na celu danie nadziei Polakom, że niedługo będzie lepiej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 18, 2020

Premier zapewnił, że tarcza antykryzysowa zakłada ogromne wsparcie dla przedsiębiorców. Ci którzy spełnią kryteria, mogą liczyć na dopłatę nawet 40 proc. do wynagrodzeń pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Natomiast osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

„W pakiecie są rozwiązania antylichwiarskie, walka z cenami, które są wyższe niż jeszcze niedawno. To jest żerowanie na pandemii.” – ocenił Morawiecki. „Jeśli będzie decyzja o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków, zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 będzie przedłużany o kolejne dwa tygodnie.” – dodał premier.

Tarcza antykryzysowa zapewni również m.in. gwarancje kredytowe, mikropożyczki dla przedsiębiorców do wysokości 5 tys. zł, leasing operacyjny dla sektora transportowego oraz rozwiązania o charakterze gwarancyjnym i płynnościowym. Ponadto rząd przeznaczy 7,5 mld zł na wsparcie ochrony zdrowia, szpitale jednoimienne i zaopatrzenie w sprzęt.

„Tarcza antykryzysowa musi być kompleksowa”

Premier zapowiedział również utworzenie funduszu na inwestycje publiczne w wysokości 30 mld zł. Z tych pieniędzy rząd sfinansuje m.in. drogi samorządowe, cyfryzację i modernizację szkół oraz transformację energetyczną. „Proponujemy ponadto pakiet kapitałowy, płynnościowy, który ma służyć jako ochrona naszych depozytów bankowych, żeby Polacy czuli się bezpiecznie i by pieniądze były w bankomatach. One są i będą.” – zapewnił Morawiecki.

Premier @MorawieckiM: Dziękuję prezydentowi @AndrzejDuda za współpracę przy wielu filarach tej #TarczaAntykryzysowa, nasza wspólna praca doprowadziła do tego, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, który proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki. pic.twitter.com/OMCGBAmNXI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 18, 2020

„Tarcza antykryzysowa musi być kompleksowa. Pakiet ten w zasadzie już powstał, w najbliższym czasie będzie przekładany na projekty ustaw i wprowadzany.” – mówił z kolei prezydent Andrzej Duda. Dodał, że w związku z pandemią, Polska nie uniknie deficytu budżetowego. „Wszyscy wiemy, co się dzieje, więc widać, że sytuacja będzie trudniejsza i warunki się pogorszą.” – zaznaczył.

