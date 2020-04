Pandemia wywołana przez koronawirus jak dotąd najsilniej w Europie dała się we znaki Włochom. Na miejsce udali się także polscy lekarze, którzy pomagają tamtejszej służbie zdrowia, ale również sami uczą się jak walczyć z nowym zagrożeniem. Jeden z medyków w rozmowie z Polsat News opisał sytuację w Bergamo, gdzie aktualnie przebywa.

Dr Paweł Szczuciński, pediatra i psychiatra pomaga włoskim lekarzom w walce z pandemią wywołaną przez koronawirusa. Należy do grupy polskich medyków, którzy we Włoszech zdobywają także informacje o sposobach walki z epidemią. W rozmowie z Polsat News dr Szczuciński przyznał, że sytuacja na miejscu jest naprawdę trudna.

„Sytuacja jest rzeczywiście trudna, jesteśmy w regionie Bergamo Brescia, w którym do tej pory zmarło 7 tys. osób. To jest więcej ofiar niż zakażonych w Polsce. Włosi mieli pecha, do nich koronawirus przybył pierwszy i mimo, że ich służba zdrowia jest na wysokim poziomie, to płacą ogromną cenę.” – mówi w rozmowie z Polsat News.

Koronawirus jak Czarnobyl

Dr Szczciński wyjaśnił, że należy do grupy 15 lekarzy zespołu ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Medycznej i Wojskowego Instytutu Medycznego. Medycy udali się do Włoch, aby pomagać na miejscu w walce z zagrożeniem. „Są z nami lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego, ratownicy i pielęgniarki. Zajmujemy się tymi pacjentami w interdyscyplinarnych, kilkuosobowych zespołach. Odciążamy tym samym naszych włoskich partnerów.” – dodaje.

Lekarz przyznał, że we Włoszech zdobywają doświadczenie, które przekazują do Polski. „Oni mają niesamowite informacje, pokazują nam nowoczesne metody leczenia, do których doszli metodą prób i błędów. To z kolei jesteśmy w stanie przekazywać do Polski i wykorzystywać walce z tą chorobą wywołaną przez koronawirus.” – wyjaśnia. „Zaskoczyła mnie skala tego zjawiska. To trochę przypomina Czarnobyl. Miasto jest wymarłe, bardzo wielu ludzi jest zdruzgotanych tą sytuacją – potracili swoich bliskich i są przerażeni, że coraz młodsze osoby chorują.” – mówi lekarz.

