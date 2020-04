Prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier wraz z kilkoma innymi światowymi przywódcami wezwał do utworzenia „globalnego sojuszu”. Jego głównym celem ma być wspólna walka z pandemią wywołaną na świecie przez koronawirus. Płaszczyzną do utworzenia sojuszu miałaby być ONZ.

Prezydent Niemiec na łamach „Financial Times” wezwał do utworzenia „globalnego sojuszu”. „Pandemia nie oszczędzi żadnego kraju, bez względu na to, jak zaawansowana jest jego gospodarka, możliwości i technologia. Wobec tego wirusa wszyscy jesteśmy równi i musimy współpracować, aby go zwalczyć” – cytuje fragment „Deutsche Welle”.

Wśród autorów artykułu jest prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz przywódcy Jordanii, Ekwadoru, Singapuru i Etiopii. „Nie czas teraz na geopolityczne wojny” – apelują autorzy. „Dzielona na cały świat wiedza i przyspieszone badania w globalnej sieci naukowców znajdą również decydującą odpowiedź na nasze dzisiejsze problemy.” – dodają.

„Kryzysy tego rodzaju ujawniają w ludziach najlepsze i najgorsze. Naszym zadaniem jako szefów państw jest wspieranie tych pierwszych i powstrzymywanie tych drugich.” – czytamy. Prezydent Niemiec wraz z innymi autorami wskazują, że pandemii nie da się zwalczyć w jednym lub w kilku krajach. Konieczne jest współdziałanie globalne.

„Wzywamy wszystkie podmioty, Grupę Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, międzynarodowe sojusze na rzecz szczepionek, fundacje charytatywne, naukowców i firmy farmaceutyczne, aby połączyły siły w oparciu o pracę Światowej Organizacji Zdrowia.” – brzmi fragment artykułu.

Źr. dw.com.pl