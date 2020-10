Ministerstwo zdrowia opublikowało najnowszy komunikat przedstawiający aktualny bilans nowych przypadków zakażeń. Koronawirus potwierdzono aż u 4 280 osób. To absolutny rekord pod względem nowych zakażeń, bo przedni padł wczoraj, gdy potwierdzono obecność wirusa u 3003 osób. Niestety po raz kolejny nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. W sumie zmarło 76 osób.

„Mamy 4 280 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus” – poinformowało ministerstwo zdrowia. Najnowszy komunikat przedstawia dane za ostatnią dobę. Liczba nowych przypadków pobiła poprzedni rekord zakażeń aż o ponad tysiąc.

Nowe zakażenia dotyczą następujących województw: mazowieckiego (598), małopolskiego (548), wielkopolskiego (505), śląskiego (375), pomorskiego (313), kujawsko-pomorskiego (311), łódzkiego (279), dolnośląskiego (258), podkarpackiego (256), lubelskiego (204), świętokrzyskiego (159), zachodniopomorskiego (116), warmińsko-mazurskiego (105), podlaskiego (94), opolskiego (90), lubuskiego (69).

Koronawirus przyczynił się do śmierci 76 osób

W sumie w ciągu ostatniej doby zmarło 76 osób. Resort osobno wskazuje zmarłych wyłącznie z powodu zakażenia przez koronawirus. Ta liczba wynosi 8 osób (wiek-płeć, miejsce zgonu): 81-M Grudziądz, 67-M Bydgoszcz, 47-M Bytom, 73-M Poznań (mieszkaniec woj. dolnośląskiego), 72-K Oleśnica, 86-K Kraków, 63-M Warszawa, 61-M Słupsk. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 68 osób.

Dotąd na terytorium Polski zanotowano 111 599 potwierdzonych przypadków zakażeń. Zmarło dotąd 2 867 osób. Resort informuje, że obecnie zakażeni przez koronawirus zajmują 4138 łóżek w szpitalach, w tym 296 respiratorów. 171 251 osób przebywa pod kwarantanną, a 22 747 objęto nadzorem epidemiologicznym. Natomiast 76 490 to liczba osób, które wyzdrowiały.

„Zamknąć cmentarze”

„Okres Wszystkich Świętych należy rozłożyć na poszczególne weekendy, a 1 listopada zamknąć cmentarze. Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas” – mówi dr Paweł Grzesiowski w rozmowie z Interią. Dodaje, że decyzję należy ogłosić z dużym wyprzedzeniem, a nie w ostatniej chwili 30 października. „Wtedy ludzie dostaliby szału” – ocenia.

„Zastanówmy się, Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce.” – mówi Grzesiowski. „Co więcej, 1 listopada jest w tym roku w niedzielę, a zatem to będzie cały weekend. Jeśli dodamy do tego statystyki z poprzednich lat, zobaczymy też , ile wypadków drogowych jest w tym okresie. Wiele z tych osób musi trafić do szpitala. Czy znajdą się dla nich wolne łóżka? Obawiam się, że nie” – przyznaje.

