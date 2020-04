U 461 osób personelu medycznego, m.in. lekarzy, pielęgniarek i ratowników, badania potwierdziły zakażenie koronawirusem; 4,5 tys. jest w kwarantannie – wynika z danych udostępnionych PAP w czwartek przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Rzecznik GIS Jan Bondar przekazał, że 106 osób personelu medycznego z potwierdzonym koronawirusem jest hospitalizowanych, a 355 pozostaje w izolacji domowej.

Poinformował ponadto, że liczba osób personelu medycznego przebywająca w kwarantannie domowej to – według stanu na czwartek – 4391, zaś w kwarantannie zbiorowej – 186 osób. Łącznie kwarantanną objęte jest więc 4577 osób personelu medycznego.

Bondar zastrzegł, że sytuacja jest dynamiczna i zapewnił, że personel medyczny jest – zgodnie z zaleceniami GIS – traktowany priorytetowo, jeśli chodzi o badania.

Jeśli to prawda że 461 pracownikow medycznych jest zakażonych SARS-2, to stanowi ponad 17% wszystkich wykrytych zakażeń! – jeden z najwyższych odsetków w Europie. To problem systemowy. Konieczne nowe, szczegółowe zalecenia ochrony indywidualnej i organizacji pracy w szpitalach