Koronawirus w Legii Warszawa. Ta informacja wprowadziła spory zamęt w ekipie mistrzów Polski. Wszystko ze względu na fakt, że już dziś stołeczni zagrają w meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Koronawirus w ekstraklasie staje się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Covid-19 zdiagnozowano już u kilku zawodników, a także członków sztabów zespołów występujących w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej. To oczywiście komplikuje całą sytuację, ponieważ konieczne są kwarantanny, które paraliżują prace drużyn.

Ostatnio informacja dotycząca koronawirusa wypłynęła od mistrzów Polski, Legii Warszawa. Okazało się bowiem, że jeden z zawodników „Wojskowych” zachorował na Covid-19. To wprowadziło prawdziwy popłoch w stolicy. Wszystko ze względu na fakt, że już dziś Legia rozegra mecz w ramach pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a jej rywalem będzie Linfield FC.

Wszystko znalazło się w rękach sanepdiu, który debatował, ale – jak wynika z komunikatu „Wojskowych” – wreszcie podjął decyzję.

Koronawirus w Legii. Ujawniono nazwisko zawodnika

Legia Warszawa jeszcze wczoraj podała informację, że koronawirus nie będzie przeszkodą w rozegraniu meczu z Linfield FC. „Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem i nie ma zagrożenia, by wtorkowy mecz się nie odbył” – informują „Wojskowi”.

Informację dotyczącą koronawirusa w Legii opublikował również serwis internetowy sport.pl. Okazało się bowiem, że dziennikarze portalu mają wiedzę, który z zawodników stołecznego klubu zachorował na Covid-19. „Przy Łazienkowskiej słyszymy, że zakażony nie miał kontaktu z masażystą, u którego wykryto pozytywny test na początku sierpnia. A jeśli nie miał, to znaczy, że to któryś z nowych piłkarzy. Z naszych informacji wynika, że chodzi o Josipa Juranovicia, który treningi z drużyną zaczął 7 sierpnia” – podaje sport.pl.

Josip Juranović to jeden z nowych zawodników Legii Warszawa, który dołączył do zespołu w letnim okienku transferowych. Chorwat występował do niedawna w zespole Hajduka Split. Co ciekawe, Juranović ma na koncie dwa występy w pierwszej reprezentacji swojego kraju i cały czas znajduje się w orbicie zainteresowań selekcjonera drużyny narodowej.

