Kolejny dzień notujemy ponad tysiąc zakażeń koronawirusem w Polsce. Ministerstwo Zdrowia postanowiła nie czekać i wprowadzić nowe obostrzenia. Ogłosił to podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef tego resortu, Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia podało dziś kolejny komunikat dotyczący zachorowań na koronawirusa. Tym razem pozytywny wynik testu uzyskało ponad 1300 osób. Najwięcej przypadków zdiagnozowano w Małopolsce oraz Mazowsze. Wiele osób zachorowało również na Pomorzu i Śląsku.

To kolejny raz, gdy w naszym kraju notujemy ponad tysiąc zakażeń na dobę. Przedstawiciele resortu zdrowia postanowili przeciwdziałać temu gwałtownemu wzrostowi. W trakcie dzisiejszej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski w towarzystwie swoich zastępców ogłosił nowe obostrzenia.

Okazuje się, iż nowe regulacje dotyczące Covid-19 obejmą m.in. imprezy okolicznościowe oraz kwestie związane z funkcjonowaniem lokali gastronomicznych.

Koronawirus w Polsce: nowe obostrzenia na terenie kraju

Adam Niedzielski przyznał, że rząd będzie zaostrzał politykę dotyczącą regionalnych obostrzeń. Chodzi m.in. o imprezy okolicznościowe, w tym również wesela. „Będziemy zaostrzali politykę regionalnych obostrzeń. Ograniczymy liczbę osób w zgromadzeniach np. weselach. W strefie zielonej do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób” – powiedział Niedzielski.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Będziemy zaostrzali politykę regionalnych obostrzeń. Ograniczymy liczbę osób w zgromadzeniach np. weselach. W strefie zielonej do 100 osób, w żółtej do 75 osób, w czerwonej do 50 osób. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 29, 2020

Szef resortu dodaje również, że ze względu na to, iż koronawirus wciąż się szerzy, konieczne będą ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych. „Wprowadzimy ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów, restauracji. W strefie czerwonej będą mogły być otwarte do godz. 22:00. Wprowadzimy obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej” – podkreśla.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Wprowadzimy ograniczenie działania punktów gastronomicznych, barów, restauracji. W strefie czerwonej będą mogły być otwarte do godz. 22:00.

Wprowadzimy obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) September 29, 2020

Niedzielski zapewnił również, że rząd nie spodziewa się, aby w najbliższym czasie zabrakło łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Podkreślił także, że zwiększona zostanie ich dostępność, podobnie jak respiratorów. „Nie spodziewamy się, aby w najbliższym czasie zabrakło łóżek dla pacjentów z COVID-19. Zabezpieczyliśmy także ponad 800 respiratorów” – powiedział.