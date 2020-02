Zaledwie 30 godzin po porodzie koronawirus 2019-nCoV został wykryty u noworodka. Dziecko urodziło się w Wuhan, samym epicentrum wirusa. To do tej pory najmłodszy pacjent zaatakowany przez groźny szczep.

W Wuhan lekarze stwierdzili obecność koronawirusa u noworodka. Dziecko urodziło się cztery dni temu w chińskim Wuhan. Zaledwie 30 godzin po jego narodzinach, wykryto u dziecka wirusa. Jest to najmłodsza zarażona osoba, do tej pory koronawirusa wykryto u dwójki dzieci. Jedno z nich miało 6 miesięcy (Singapur) a drugie 8 lat (Wuhan).

Nie wiadomo na razie, w jaki sposób dziecko zaraziło się koronawirusem – czy przez łożysko jeszcze w okresie prenatalnym czy drogą kropelkową już po narodzeniu.

To duże zaskoczenie, ponieważ mediana wieku pacjentów zarażonych koronawirusem wynosi od 49 do 56 lat. W młodszym wieku infekcja zwykle przebiega łagodnie i dlatego dzieci rzadko trafiają do szpitala.

Źr.: Wyborcza.pl