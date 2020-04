Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat z najnowszymi danymi dotyczącymi pandemii wywołanej przez koronawirus w Polsce. Niestety resort odnotował kolejny wysoki wzrost zakażonych. Poinformowano również o kolejnych 10 osobach zmarłych.

„Mamy 268 nowych przypadków zakażenia # koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.” – poinformowało ministerstwo w komunikacie na profilu w serwisie Twitter.

Potwierdzone przypadki dotyczą:

67 osób z województwa łódzkiego,

66 osób z woj. mazowieckiego,

41 osób z woj. dolnośląskiego,

29 osób z woj. wielkopolskiego,

17 osób z woj. kujawsko-pomorskiego,

9 osób z woj. podlaskiego,

8 osób z woj. lubelskiego,

8 osób z woj. małopolskiego,

8 osób z woj. pomorskiego,

5 osób z woj. podkarpackiego,

4 osób z woj. opolskiego,

3 osób z woj. śląskiego

3 osób z woj. zachodniopomorskiego.

Niestety resort poinformował również o kolejnych 10 ofiarach pandemii wywołanej przez koronawirus. Są to: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, Są to: 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, 46-letnia kobieta, 51-letnia kobieta, 71-letni i 77-letni mężczyźni hospitalizowani w szpitalu w Radomiu, 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu.

W sumie liczba osób zakażonych przez koronawirus na terenie Polski wynosi: 4102/94 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe)

Źr. twitter