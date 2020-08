Koronawirus w Polsce nie odpuszcza. Zakaził się nim m.in. polski lekarz, Mirosław Wysocki, który za pośrednictwem Twittera, postanowił podzielić się tym, co przeżywał w trakcie rekonwalescencji.

Koronawirus w Polsce nie daje za wygraną. Cały czas notowane są bowiem kolejne zakażenia. Dziś Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejny raport dotyczący zachorowań. Liczba zarażeń jest wprawdzie niższa, ale ma to zapewne związek z weekendem, gdy wykonywanych jest mniej testów.

„Mamy 631 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (153), śląskiego (86), lubelskiego (69), wielkopolskiego (68), pomorskiego (53), mazowieckiego (47), łódzkiego (33), podkarpackiego (30), kujawsko-pomorskiego (22), lubuskiego (17), warmińsko-mazurskiego (17), dolnośląskiego (10), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (8), świętokrzyskiego (6) i podlaskiego (4)” – podał resort zdrowia.

warmińsko-mazurskiego (17), dolnośląskiego (10), opolskiego (8), zachodniopomorskiego (8), świętokrzyskiego (6) i podlaskiego (4). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 30, 2020

Niestety, świadomość części Polaków na temat choroby wciąż jest niska. Podkreśleniu powagi całej sytuacji służą jednak wpisy podobne do tego, który zamieścił lekarz Mirosław Wysocki. Mężczyzna niedawno zachorował na koronawirusa i – jak przyznaje – przeżył bardzo trudne chwile.

Koronawiurs. Zachorował polski lekarz

Prof. dr hab. n. med Mirosław Wysocki to lekarz, pracownik Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. Mężczyzna zamieścił na Twitterze wpis, w którym zdradził, że zakaził się koronawirusem.

Jak przyznaje, że choroba Covid-19 znajdowała się w jego organizmie przez 3 tygodnie i dopiero w sobotę udało mu się wyjść ze szpitala. To jednak nie koniec. Lekarz przyznaje bowiem, że to, co przeżył w trakcie rekonwalescencji było naprawdę trudnym doświadczeniem. Wysocki podkreśla, że Covid-19 jest straszną chorobą, która we znaki daje się szczególnie w początkowej fazie.

„Chorowałem przez 3 tygodnie na Covid19. Dzisiaj wyszedłem ze szpitala MSWiA. Na początku było fatalnie ale potem dzięki Markowi Posobkiewiczowi i Jego wspaniałemu personelowi udało mi się wyzdrowieć. To jest naprawdę straszna choroba zwłaszcza w pierwszym tygodni” – napisał na Twitterze Mirosław Wysocki.

Chorowałem przez 3 tygodnie na Covid19. Dzisiaj wyszedłem ze szpitala MSWiA. Na początku było fatalnie ale potem dzięki Markowi Posobkiewiczowi i Jego wspaniałemu personelowi udało mi się wyzdrowieć. To jest naprawdę straszna choroba zwłaszcza w pierwszym tygodni. — Mirosław Wysocki (@mjwysocki1) August 29, 2020

Wpis, którego tematem był koronawirus, wywołał gorącą dyskusję w komentarzach. Internauci dopytywali lekarza, jaką terapię stosował w walce o zdrowie, a inni sugerowali, że być może nie chorował wcale na Covid-19, lecz na grypę lub zapalenie płuc. Wysocki dementował te wypowiedzi. „Covid-19 naprawdę istnieje. Potwierdzono go u mnie laboratoryjnie 4 razy” – podkreśla pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.