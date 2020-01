Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie udzielonym „Rzeczpospolitej” przyznał, że od dawna istnieje zagrożenie wojną. Po raz kolejny odniósł się również do słów Władimira Putina, który atakował niedawno Polskę. Oberwało się również rządzącym w Polsce za wprowadzanie programów socjalnych.

Korwin-Mikke przyznał, że wojna wybuchłaby już dawno, gdyby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrała Hillary Clinton. „Elity USA otwarcie mówią, że chcą zniszczyć Rosję, a to wynika z tego, że któregoś dnia USA i Rosja będą musiały się zmierzyć o pierwszeństwo i uznają, że jest to ostatni moment, bo za chwilę Chiny, które staną przy boku Rosji, będą potężniejsze od USA, więc trzeba teraz zrobić wojnę.” – stwierdził.

Polityk Konfederacji przyznał, że wygrana Donalda Trumpa pozwoliła zapobiec wybuchowi wojny. „Trump ma inną koncepcję, uważa, że zagrożeniem są Chiny, które idą w górę, a nie Rosją która od kilku lat słabuje.” – tłumaczył Korwin-Mikke.

„W związku z czym trzeba razem z Rosją pójść na Chiny, a w Rosji bardzo chętnie by to przyjęli, ponieważ oni tak naprawdę nie lubią się z Chińczykami. Jedyne co ich łączy to, że Amerykanie ich atakują, ale niestety establishment amerykański cały czas prze do wojny z Rosją i nie wiadomo co będzie. ” – dodał Korwin-Mikke.

Poseł stwierdził też, że PiS cieszy się wysokim poparciem dzięki programom społecznym, na temat których nie ma najlepszego zdania. „Cały ten ustrój jest jednym wielkim złodziejstwem i sama zasada, że rząd może zabrać Kowalskiemu, żeby dać mnie, to jest bandytyzm.” – stwierdził Korwin-Mikke. „To robił podobno Janosik i dlatego go powieszono i tych wszystkich sukinsynów z PO, PiS-u, PSL-u, SLD, trzeba by powiesić tak samo jak powieszono Janosika.” – powiedział.

