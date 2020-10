Janusz Korwin-Mikke opublikował w mediach społecznościowych bardzo emocjonalny wpis. W jego zakończeniu umieścił apel do wojska, aby przejęło władze w Polsce. Polityk już na wstępie zaznaczył, że nie pisze tego w imieniu Konfederacji, czy partii KORWIN, tylko w swoim własnym. „I piszę na własną odpowiedzialność.” – zaznaczył.

Poseł najwyraźniej bardzo mocno zirytował się dzisiejszym posiedzeniem Sejmu, bo krytyki wystąpień parlamentarzystów rozpoczął swój wpis. „Gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, że politycy obecnego układu to banda kompletnych durniów, umiejących tylko rozkradać i (co gorsze!) marnować zrabowane podatnikom pieniądze – to obecna dyskusja w Sejmie te wątpliwości rozwiewa” – czytamy na jego profilu. „Rekord pobił WCzc.Czesław Hoc – rekord histerii i demagogii” – dodał.

Polityk po raz kolejny pochwalał system kapitalistyczny i wolnorynkowy. „Możecie sobie Państwo wyobrazić w normalnym państwie, w którym prywatne szpitale pracują dla zysku, potrzebę ustawy karzącej dyrektora, który odmawia przyjęcia chorego, choć ma wolne łóżka???!!?” – pyta Korwin-Mikke. „W normalnym kraju działa Niewidzialna Ręka Wolnego Rynku, a nie pazerna Łapa Reżymu” – zaznaczył.

Korwin-Mikke apeluje do wojska

„Z tymi ludźmi nie ma żadnej dyskusji. ONI siedzą w zaklętym Kredowym Kole, w którym to państwo ma być odpowiedzialne za zdrowie ludzi. W którym państwo ma prawo ustawowo karać lekarzy za niezawinione błędy (!!!), by po paru miesiącach tę ustawę odwoływać. ONI w to swoje prawo wierzą. ONI nadal wierzą, że wystarczy jeden socjalizm zastąpić innym socjalizmem, by nagle wszystko zaczęło działać.” – pisze dalej Korwin-Mikke.

Na zakończenie poseł zwrócił się z apelem bezpośrednio do dowódców wojskowych. „Ja mogę tylko zaapelować do wojska, by całą tę bandę zapakowało, jak to był zrobił w Chile śp.gen.August Pinochet, do „internatu” – i przywróciło Normalność” – apeluje Korwin-Mikke. „Nie w imię Większości Obywateli, lecz w imię Zdrowego Rozsądku” – dodał. Do swojego wpisu poseł dodał fotografię przedstawiającą wymienionego chilijskiego przywódcę.

Zacznę od tego, że piszę to w imieniu swoim – a nie partii KORWiN czy KONFEDERACJA. I piszę na własną odpowiedzialność….

