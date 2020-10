Jerzy Owsiak za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że testy na obecność u niego wirusa SARS-CoV-2 okazały się pozytywne. „Testy rozpoznały koronawirusa” – zapisał lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyznał jednocześnie, że gdyby nie nagłośniony temat pandemii, prawdopodobnie potraktowałby objawy jako zwykłą grypę.

Owsiak informuje na Facebooku, że pierwsze objawy zaczął odczuwać w piątek. Miały to być „typowe objawy grypy – ból mięśni, gorączka 38 stopni”. „Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów” – opisuje. Szef WOŚP przyznał, że z kolejnymi dniami objawy zaczęły słabnąć, ale wykonany test potwierdził we wtorek zakażenie koronawirusem. Nie tylko on choruje, bo jego żona także uzyskała wynik pozytywny.

„W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. We wtorek zrobiliśmy jednak testy i okazało się, że wynik jest pozytywny. To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus.” – przyznał Owsiak. „Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji.” – dodał szef WOŚP. Przyznał, że wynik testu zupełnie zmienił jego plany i zaapelował do internautów, aby dbali o siebie.

Owsiak: „WOŚP pracuje w home office”

Zaznaczył, że w weekend powiadomił wszystkich pracowników, że oczekuje na wyniki testu. Owsiak dodał, że Fundacja WOŚP od poniedziałku „pracuje praktycznie w systemie home office”. „Mimo że podczas naszej pracy – zarówno Konkursu Ofert, jak i podczas funkcjonowania pracy w Fundacji, przestrzegamy zasad bezpieczeństwa, między innymi codzienne mierzenie temperatury naszym pracownikom, noszenie maseczek, to jednak nie ustrzegliśmy się, aby zarazić się koronawirusem” – przyznał.

Owsiak w swoim wpisie podziękował też służbom medycznym za walkę na pierwszej linii frontu z epidemią. „Niezmienne pozdrowienia i szacunek dla wszystkich lekarzy, pracowników szpitali, ratowników, całego personalu medycznego za ich nieprawdopodobnie ciężką i ważną pracę. Wszystkich cierpiących – mocno tulimy do serca” – napisał.

Źr. facebook