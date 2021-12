Kierowcy, którzy w niedzielny poranek przemierzali drogę nr 309 pod Lipnem (woj. wielkopolskie), zastali na poboczach zdumiewający widok. Zdjęcia przedstawiają robotników, którzy kosili śnieg. Sytuacja rozbawiła internautów.

Biorąc pod uwagę ostatnie lata, tegoroczna zima zaczęła się wyjątkowo wcześnie. W ostatnich dniach niemal w całej Polsce spadł śnieg i pojawiło się mroźne powietrze. Biały puch zmusił służby drogowe do interwencji, ale jak się okazuje nie tylko…

Do niecodziennej sytuacji doszło na odcinku drogi nr 309 pod Lipnem. Jeden ze słuchaczy radia Elka poinformował o robotnikach, którzy… kosili śnieg. – Rano jechałem drogą Lipno-Leszno, padał obficie śnieg, a ekipa kosiła rowy. Ktoś im to pewnie zlecił, poszły na to jakieś publiczne pieniądze. Rozumiem, że żyjemy w kraju absurdu, ale to już chyba przesada – relacjonuje mężczyzna.

Sytuację dostrzegł również leszczyński radny Przemysław Górzny. Samorządowiec opublikował w sieci zdjęcia. „Zima znowu zaskoczyła” – napisał żartobliwie.

„Takiego czegoś nie widziałem” – napisał jeden z komentujących. „Nic dziwnego mieli w planie na dziś koszenie wiec plan wykonali” – napisała kolejna osoba. „Tu nie ma nic do śmiania się. Nic tylko współczuć chłopakom” – zauważył ktoś inny.

Sytuację skomentował zastępca dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Andrzej Staszewski. – Zlecenie poszło na początku października, miało zostać wykonane do początku listopada, ostatecznie wykonawca zameldował ich zakończenie w czwartek, 2 grudnia – oświadczył na antenie radia Elka.

„Ostatnie zlecenie WZDW dla firmy było wysłane 4 października 2021 roku i powinno zostać wykonane zgodnie z umową do 3 listopada 2021 roku. Wykonawca robót zgłosił natomiast, że zadysponowane prace zostały zakończone w czwartek, 2 grudnia br., czyli niezgodnie z wymogami postawionymi przez WZDW” – czytamy w oficjalnym piśmie.