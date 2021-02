Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Graffiti” na antenie Polsat News skomentował niedawne wydarzenia na Krupówkach. Lider Ludowców winą za sytuację obarczył… rząd Prawa i Sprawiedliwości. W jego ocenie ludzie masowo imprezowali na ulicy, bo restauracje pozostały nadal zamknięte.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że rząd powinien otworzyć pozostałe branże. „Trzeba otworzyć restauracje oraz siłownie w reżimie sanitarnym, bo gdy to nie następuje, dochodzi do baletów na Krupówkach w Zakopanem. Ludzie przyjechali do hotelu, chcą wyjść i coś zjeść, a nie mają gdzie, więc urządzają imprezę na ulicy. Gdyby restauracje były otwarte, zjedliby w nich, pogadali i poszli spać” – stwierdził.

Lider Ludowców ocenił, że „błędem było otwarcie części gospodarki w reżimie sanitarnym i pozostawienie drugiej części zamkniętej na klucz”. „Rząd powinien od piątku uruchomić wszystko w reżimie sanitarnym” – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, według niego sytuacja, w której całą gospodarka jest otwarta w reżimie satniratnym „jest bezpieczniejsza dla życia i zdrowia niż takie połowiczne działanie, jak obecnie realizowane przez rząd”.

Kosiniak-Kamysz przywołuje przykłady innych państw

Kosiniak-Kamysz przywołał przykłady innych państw. Zwrócił uwagę, że we Włoszech zezwolono na funkcjonowanie restauracji, ale tylko do godz. 18:00. W Szwajcarii z kolei rząd nie podjął decyzji o zamknięciu stoków narciarskich. Według niego, poza Polską „nie ma takiego innego kraju”, który niemal całkowicie zamknął hotele i inne obiekty noclegowe.

Kosiniak-Kamysz przyznał również, że jego ugrupowanie wspiera przedsiębiorców, którzy szykują pozew zbiorowy przeciwko rządowi. „W tym tygodniu uruchomimy stronę internetową, gdzie przedsiębiorcy będą mogli uzyskać pomoc” – zapewnił.

