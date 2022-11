Grudniowa gorączka zakupów i prezentów spędza sen z powiek osobom, które lubią obsypywać bliskich prezentami. Rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i ich współmałżonkowie, przyjaciele… Głupio by było nie pomyśleć o każdym, nie dać małego, nawet drobnego upominku. Co zrobić, jeśli brakuje nam pomysłów, kalendarz adwentowy nieubłaganie odlicza czas, a ty nie wiesz, w co włożyć ręce? Z pomocą przychodzą kosze prezentowe.

Kosz z delikatesami jako udany prezent dla pary

Powiedzmy sobie wprost, kosz prezentowy wybawi nas z niejednej opresji, niekoniecznie świątecznej, bo i sam nie jest zarezerwowany wyłącznie dla par. Niemniej, jeśli w naszym rodzinnym gronie znajduje się kilka par, czy to małżeńskich, czy narzeczeńskich, aż prosi upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Kosz delikatesowy to uroczy prezent dla pary, który możemy zrobić własnoręcznie, ale możemy też wybrać któryś z szerokiej oferty produktów upominkowych. Jeśli nie brakuje ci ochoty i talentu, wystarczy zakupić specjalny koszyk wiklinowy i napełnić go ciekawymi drobiazgami: herbatami, słodyczami, kwiatami lub innymi drobnymi upominkami takimi jak kubki czy świeca zapachowa. Całość wystarczy owinąć celofanem i związać ozdobną wstążką. Proste? Dla niektórych pewnie nie, ale nawet w takiej sytuacji nie ma się czego wstydzić, wystarczy zakupić już gotowy kosz. Gotowce zawierają eleganckie wypełniacze, na przykład wiórki, wełnę drzewną lub kolorowe sianko, są dekoracyjnie zapakowane i zawierają produkty znanych i wysoko cenionych marek oraz często zawierają dodatkową kartkę z życzeniami dla osoby obdarowywanej.

Kosz prezentowy i dużo słodkości

Bombonierki, pralinki, marcepany, czekolady czy owoce w czekoladzie… Wiele znanych marek słodyczy takich jak Kinder, Wedel, Milka, Chocotale, Lindt czy Ferrero Rocher znajdziemy w naszych koszach delikatesowych. Zapakowane w eleganckie pudełka z pięknymi zdobieniami sprawiają, że trudno odwrócić wzrok. Trudno nie docenić wyszukanych opakowań kryjących w sobie czekoladowe smakołyki. Jest to idealny prezent dla pary, która szczególnie lubi słodycze.

Kosz prezentowy z przetworami

Kto nie kocha przetworów? Jeśli nasza obdarowywana para nie przepada za słodyczami, naturalne, zdrowe zamienniki będą ich ciekawą alternatywą, sprawiając, że kosz prezentowy nabierze rustykalnego charakteru. Takie kosze zawierają syropy owocowe, naturalne soki, powidła, dżemy oraz konfitury. Znajdziemy w nich tez wysokiej jakości miody, ale nie takie zwykłe (choć te też się znajdą), a wzbogacone na przykład o owoce. Kosze delikatesowe w takim stylu to świetny pomysł na prezent dla pary z dłuższym stażem na przykład twoich dziadków lub rodziców.

Kosz prezentowy z kawą lub herbatą

Kawa i herbata to rewelacyjny pomysł dla osób niespecjalnie lubiących słodycze, ale potrzebujących rano zastrzyku energii oraz dla par spędzających długie godziny na rozmowach przy herbacie. Tak jak w przypadku słodyczy kawy i herbaty dobrane są według najwyższych standardów. Wysokogatunkowe produkty stanowiące markę same w sobie, elegancko zapakowane i podarowane mogą uchodzić za idealny prezent dla pary ceniącej sobie luksus, spokój i chwile relaksu.

Kosz prezentowy z niespodzianką

Niespodzianka różne przybiera oblicza. W koszach delikatesowych znajdziemy pluszaki, kubki, kafle piwa, skarpetki, świece zapachowe, kubki termiczne, nabieraki do miodu, książki, kosmetyki i wiele więcej. Wszystko zależy od pomysłowości osób przygotowujących kosze delikatesowe. Słodycze i przetwory można zjeść, ale takie drobne upominki zostają na dłużej, są użyteczne lub służą tylko w celach dekoracyjnych, niemniej przypominają o osobach, które podarowały nam dany prezent i budzą miłe wspomnienia. Przed wybraniem wymarzonego kosza dla naszej pary koniecznie sprawdźmy listę podarunków, które zawiera. Na szczęście wybór koszy jest na tyle szeroki, że bardzo łatwo będzie spersonalizować dodatki do gustów naszej pary.

A gdyby tak samemu przygotować prezentowy kosz?

Jeśli zainspirowałeś się pomysłami i jesteś pewien, że umiałbyś sam skomponować taki kosz, warto zastanowić się, jak się do tego właściwie zabrać. Przede wszystkim potrzebujesz wiklinowego kosza lub kosza z łubianki. Jeśli przyjrzysz się gotowym koszom, zauważysz, że elementy wykorzystane do dekorowania cechują się pewną spójnością. Kokardki i wstążki powinny być, jeśli to możliwe, wykonane z tego samego materiału i w tym samym kolorze lub kolory muszą do siebie pasować. W okresie świątecznym możemy postawić na tradycyjne połączenie czerwieni i złota. Równie ładnie prezentować się będzie kolor szafirowy ze srebrem. A co najlepiej włożyć do naszego kosza? Tutaj pomyślmy o preferencjach osób obdarowywanych. Słodycze zawsze się przyjmą. Możemy też podarować im romantyczny film lub płytę ich ulubionego zespołu muzycznego. Nieco bardziej kreatywne kosze mogą zawierać ciekawe gry karciane dla par. Równie warte wspomnienia są kubki i filiżanki z zabawnymi napisami. Do kolejnego fajnego pomysłu zaliczyć można ramkę na zdjęcia lub ramkę z wakacyjnym zdjęciem naszej pary, jeśli takim dysponujemy. Do tego kartka z życzeniami i gotowe!

