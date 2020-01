Maciej Kot i Stefan Hula nie polecą z kadrą Michala Dolezala na konkursy Pucharu Świata do Sapporo. Szkoleniowiec postawił na młodszych zawodników, natomiast Kot i Hula polecą z kadrą B na zawody Pucharu Kontynentalnego do Planicy.

W ostatnim czasie znów wytworzyła się ogromna przepaść między czołowymi zawodnikami naszej kadry a resztą stawki. O ile Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła prezentują dobrą i dosyć stabilną formę i regularnie plasują się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata, o tyle pozostali zawodnicy spisują się zdecydowanie słabiej. Zdarza się, że nie tylko nie kwalifikują się do rundy finałowej, ale nawet do samego konkursu.

Trener Michal Dolezal zdecydował, że Stefan Hula i Maciej Kot nie polecą z kadrą do Sapporo, gdzie odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata. Skoczkowie za to udadzą się do Planicy, gdzie wezmą udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego. Oprócz nich, w zawodach wezmą udział Adam Niżnik, Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i Kacper Juroszek.

Nad zawodnikami będzie czuwał oczywiście trener Maciej Maciusiak i sztab kadry B. Do Planicy pojadą jednak również asystent Michala Dolezala Zbigniew Klimowski oraz Adam Małysz.

Razem z zawodnikami do Planicy udadzą się: Adam Małysz, Maciej Maciusiak, Zbigniew Klimowski, Daniel Kwiatkowski, Michał Górny oraz Kamil Skrobot. https://t.co/3qqZg1IwRE — PZNarciarski (@pzn_pl) January 27, 2020

Źr.: Twitter/PZNarciarski