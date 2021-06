Wojciech Kowalczyk ostro zaatakował Zbigniewa Bońka. Do mocnej wymiany zdań pomiędzy byłym zawodnikiem Legii Warszawa a prezesem PZPN doszło na Twitterze.

Wojciech Kowalczyk nie bierze jeńców. Nawet jeżeli mowa o prezesie PZPN. Ekspert telewizyjny, a w przeszłości dobry piłkarz, ostro zaatakował Zbigniewa Bońka na Twitterze. Nawiązał przy tym do sytuacji z Christianem Eriksenem, który podczas meczu Dania-Finlandia przeżył atak serca i w ciężkim stanie trafił do szpitala. Pomimo tego spotkanie zostało dokończone.

„Panie prezesie @BoniekZibi czy to prawda, że kazaliście jako UEFA dograć mecz Dania – Finlandia?” – zapytał Kowalczyk Bońka przypominając tym samym, że prezes PZPN należy do struktur europejskiej federacji piłkarskiej.

Na odpowiedź nie przyszło mu długo czekać. Boniek odpowiedział. „Nie Wojtek, tak nie było… ale po co gadać przez TT. Jak tam wpadnę kiedyś do Was to odpowiem Ci na wszystkie pytania, tylko żebyś miał odwagę je zadać.. Ukłony i najlepszego przyjacielu” – napisał „Zibi” w odpowiedzi na wpis eksperta Weszło.com oraz Kanału Sportowego.

To jednak nie koniec. Kowalczyk nie zamierzał bowiem odpuszczać Bońkowi i kolejny raz zaatakował prezesa PZPN. Tym razem użył mocniejszych, a nawet obraźliwych słów.

„Cały świat wie o tym, że chcieliście grać i teraz zamknęliście mordy. Piłkarz umierał, drużyna zdruzgotana, a UEFA grać k**wa. Jesteście żałośni, a tych obrazków Ronaldo i Pogby nie połączyliście, że tylko kasa się dla was liczy, a nie życie zawodnika?” – odpisał Kowalczyk nie bawiąc się w dyplomację.