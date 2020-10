Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak należą do grona najpopularniejszych aktorów, ale również oni skarżą się na problemy finansowe. Przy okazji premiery filmu „Banksterzy”, w którym wystąpili, oboje przyznali, że przed laty zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Teraz nie szczędzą krytyki.

W związku z pandemią i szeregiem rygorystycznych obostrzeń, wielu artystów uskarża się w mediach na problemy finansowe. Wydawałoby się, że to nie dotyczy popularnych aktorów jak Kożuchowska, czy Karolak, którzy od lat regularnie występują w filmach i serialach. Okazuje się jednak, że również oni mają problem z powodu błędnej decyzji przed laty. Oboje przyznali, że zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich.

Kożuchowska frankowiczem

Okazją do zwierzeń na ten temat stała się premiera filmu „Banksterzy”, w którym zresztą oboje zagrali. „Też jestem frankowiczem, jestem w tej grupie prawie miliona Polaków, która kiedyś uwierzyła w to, że to jest wspaniały produkt, który ma mi ułatwić życie i pomóc zrealizować swoje marzenia. Akurat w moim przypadku o domu z ogrodem” – przyznała szczerze Kożuchowska w rozmowie z Wirtualną Polską.

„Uważam poniekąd, że to pokłosie tego, co się wydarzyło w rzeczywistości.” – kontynuuje Kożuchowska. „Czyli znalazła się grupa prawników, którzy uwierzyli w to, że jednak niemożliwe może być możliwe. Że można o to zawalczyć, i można wygrać z tym systemem, i że był to przekręt, że ludzie, którzy uwierzyli w to, zostali zmanipulowani” – dodała aktorka.

Karolak: „Mam spór z bankiem”

Nie tylko Kożuchowska boryka się z takim problemem, bo podobny kredyt zaciągnął Karolak. Aktor przyznał, że film „Banksterzy” pokazuje „pewien mechanizm nabijania ludzi w butelkę i bezwzględnego zarabiania na klientach banku, co zresztą się naprawdę dzieje”.

„Jestem osobą, która brała udział w tym procederze.” – przyznał Karolak. „Jest to wyrafinowane komercyjne działanie banków. Na nas, klientach, którym sam też przecież jestem, banki żerują. To jest niesamowita, fascynująca umowa społeczna od wielu dziesiątków lat, a szczególnie jeśli chodzi o kredyty frankowe. Też jestem beneficjentem takiego kredytu. Aktualnie jestem w sporze z bankiem” – dodał aktor.

Źr. wp.pl; wprost.pl