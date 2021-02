Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież puszki z datkami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wcześniej funkcjonariusze opublikowali wizerunek jednego z nich.

Do całego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13:00 w sklepie zlokalizowanym przy ulicy Wędkarskiej w Łodzi. Na ladzie stała puszka z datkami przeznaczonymi na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeden z klientów wykorzystał chwilę nieuwagi ekspedientki, zabrał puszkę i uciekł. Towarzyszył mu prawdopodobnie drugi mężczyzna.

Łódzcy policjanci opublikowali wizerunek mężczyzny, który pozyskano z monitoringu. Poproszono o kontakt osoby, które są w stanie go rozpoznać. Zaledwie kilka godzin później mężczyźni zostali ujęci.

Funkcjonariusze poinformowali, że grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. „Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, w wieku 19 i 33 lat, mających związek z kradzieżą puszki z datkami na WOŚP! Dzisiaj, w finałową niedzielę, około godz. 13 jeden z nich wszedł do sklepu przy ul. Wędkarskiej w Łodzi i zabrał stojącą na ladzie puszkę z datkami. Drugi czekał przy drzwiach. Wkrótce usłyszą zarzuty. Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Dziękujemy za pomoc” – czytamy na stronie policji na Facebooku.

Źr.: Facebook/Policja Województwa Łódzkiego