Od dziś z Polski możemy polecieć do 10 krajów, do których loty były dotychczas wstrzymane. Mamy jednak złe wieści dla osób podróżujących do Czarnogóry i Luksemburga, ponieważ rząd wstrzymał loty do tych państw.

Z dniem 28 lipca wygasły dotychczasowe przepisy dotyczące ograniczeń lotów międzynarodowych. Zakazy związane są oczywiście z pandemią koronawirusa. Od dziś do 11 sierpnia obowiązuje kolejne rozporządzenie, o którym poinformował rząd.

Przede wszystkim, w dalszym ciągu możliwe są loty z Polski do państw objętych Europejskim Porozumieniem o Wolnym Handlu, członków umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym, Szwajcarii oraz państw Unii Europejskiej. W dalszym ciągu zakaz lotów obejmuje Szwecję i Portugalię, ale dodatkowo nie polecimy również do Luksemburga.

Zakaz lotów już wcześniej obejmował też sześć państw położonych poza Unią Europejską: Gruzję, Kanadę, Japonię, Koreę Południową, Ukrainę i Albanię. Teraz do listy państw dołączyło kolejne dziesięć: Algieria, Tajlandia, Maroko, Białoruś, Nowa Zelandia, Rwanda, Tunezja, Urugwaj, Turcja oraz Australia. Z listy państw, do których można polecieć samolotem, zniknęła jednak Czarnogóra.

Źr.: Radio ZET