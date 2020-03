Do bulwersującego zdarzenia doszło na ul. Pawiej w Krakowie. Jak informuje portal lovekrakow.pl, starszy mężczyzna gołymi rękami zabił gołębia. Nie uszło to uwadze obsługi monitoringu miejskiego, która zawiadomiła straż miejską. Sprawca miał dość zaskakujące wytłumaczenie.

Operator monitoringu miejskiego w Krakowie, obserwując obraz z kamer, dostrzegł zdumiewającą sytuację na ul. Pawiej. Starszy mężczyzna czekający na przystanku na tramwaj trzymał w rękach gołębia. Zaczął go silnie uderzać w głowę i rzucać o chodnik. Ostatecznie kopnął go na torowisko i w ten sposób zabił gołębia.

Osoba obsługująca monitoring zawiadomiła pobliskie patrole i podała im rysopis sprawcy, który zabił gołębia gołymi rękami. Wkrótce patrol straży miejskiej dostrzegł osobę odpowiadającą rysopisowi w pobliżu ul. Miodowej.

„Podeszli do niego i zapytali o zdarzenie z gołębiem. Ten od razu przyznał się do uśmiercenia zwierzęcia, twierdząc, że zrobił to z zemsty, ponieważ… kiedyś inny gołąb ubrudził mu ubranie.” – relacjonuje Edyta Ćwiklik, rzeczniczka prasowa krakowskiej straży miejskiej, cytowana przez portal lovekrakow.pl.

Szok! Zakatował gołębia na śmierć! Dzięki operatorowi monitoringu strażnicy miejscy ujęli zwyrodnialca, który w… Opublikowany przez Straż Miejska Miasta Krakowa Środa, 25 marca 2020

Teraz mężczyzna, który zabił gołębia musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Za uśmiercenie zwierzęcia grozi surowa kara aż do trzech lat pozbawienia wolności.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Potwierdzono nowe przypadki!

Źr. lovekrakow.pl