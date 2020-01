O. Grzegorz Kramer kilka dni temu wywołał prawdziwą burzę w sieci. Duchowny skomentował fragment książki Benedykta XVI, w którym emerytowany papież zdecydowanie krytycznie opowiedział się przeciwko zniesieniu celibatu. Narosło wiele kontrowersji, a teraz zakonnik postanowił przeprosić.

O. Kramer skomentował publikację fragmentu książki Benedykta XVI. Książka jest reakcją na opinie po Zgromadzeniu Specjalnym Synodu Biskupów dla Amazonii. „Celibat jest niezbędny. Nie mogę milczeć. Spotkaliśmy się w ciągu tych minionych miesięcy, gdy świat rozbrzmiewał wrzawą wytworzoną przez dziwny synod medialny, który szedł za Synodem rzeczywistym. Wymieniliśmy idee i nasze niepokoje. Modliliśmy się i rozważaliśmy w milczeniu” – czytamy we wprowadzeniu.

Duchowny w skandalicznym wpisie stwierdził, że „bardziej chodzi o to, że miał milczeć, a póki co teraz zaczyna mówić”. „Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali.” – dodał Kramer. Po fali krytyki, duchowny jednak usunął swój wpis, a następnie ograniczył dostępność swojego profilu w sieci.

O. Kramer przeprasza

Teraz duchowny na swojej stronie internetowej opublikował oświadczenie, w którym przeprasza i przedstawia własny punkt widzenia. „Przede wszystkim przepraszam za to, że po moim emocjonalnym wpisie, niektóre osoby odniosły wrażenie, że życzę źle Benedyktowi. To najważniejsze w tym wpisie: przepraszam.” – napisał o. Kramer.

„Określiłem, na początku, mój wpis jako emocjonalny, bo rzeczywiście nie do końca był przemyślany i nie przewidziałem ewentualnych jego skutków. Był emocjonalny także dlatego, że kocham Kościół, i bardzo mi na jedności w Kościele zależy, o co szczerze, bardzo często się modlę.” – zapewnia Kramer. „Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku.” – podkreślił.

„Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. ” – twierdzi Kramer. „Pisząc, że „chyba lepiej, żeby papieże umierali”, miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: „lepiej by było gdyby papieże nie abdykowali”.” – dodał.

Źr. wmeritum.pl; grzegorzkramer.pl