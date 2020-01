Popularny w sieci jezuita o. Grzegorz Kramer otrzymał zakaz wypowiedzi w mediach społecznościowych. To efekt jego wypowiedzi na temat papieża-emeryta Benedykta XVI, za którą zakonnik przeprosił.

Całe zamieszanie wywołane zostało przez wpis o. Kramera na Twitterze odnoszący się do książki, w której Benedykt XVI wypowiadał się na temat celibatu. „Miał milczeć, a póki co, teraz zaczyna mówić. Jednak chyba lepiej, aby papieże umierali” – napisał.

Wpis wywołał ogromne kontrowersje, niektórzy stwierdzili, że jezuita życzy w nim papieżowi-emerytowi śmierci. O. Kramer usunął wpis i przeprosił za swoje słowa. „Nikomu, nigdy nie życzyłem śmierci, tak również było w tym wypadku. Odniosłem się tylko do sytuacji, że mamy papieża Franciszka, w czasie, w którym żyje Jego Poprzednik, co nie jest sytuacją zwykłą. Pisząc, że «chyba lepiej, żeby papieże umierali», miałem na myśli tylko to, że wtedy nie byłoby sytuacji, w których (co jest przecież faktem) część ludzi Kościoła przeciwstawia zdania dwóch papieży i nimi manipuluje. Stąd moje emocje. Lepsza i bardziej jednoznaczna treść tego zdania powinna brzmieć: «lepiej by było, gdyby papieże nie abdykowali»” – napisał.

To jednak nie wystarczyło. O. Kramer otrzymał zakaz wypowiadania się w mediach społecznościowych. W rozmowie z portalem nto.pl poinformował o tym socjusz ojca prowincjała Proncji Polski Południowej, o. Jarosław Paszyński SJ. „Wpis był nieroztropny, wieloznaczny i został zrozumiany opacznie, czyli tak, że autor życzy Benedyktowi XVI śmierci” – powiedział.

O. Paszyński zaznaczył, że o. Kramer może w dalszym ciągu głosić Słowo Boże, zakaz obejmuje jedynie media społecznościowe. Nie powiedział też jak długo zakaz będzie obowiązywał. „Zabierając głos publicznie, trzeba ważyć słowa. Tu tego zabrakło. O. Kramer oczywiście nadal może głosić Słowo Boże. Zakaz dotyczy działalności na gruncie mediów społecznościowych” – powiedział.

