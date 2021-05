O zgłaszanie się na szczepienia przeciw COVID-19 zaapelował do osób poniżej 18 lat wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że nowe warianty koronawirusa mogą powodować u młodych ciężki przebieg choroby.

Od poniedziałku 17 maja ruszyły zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku 16 i 17 lat. Przedtem należy wypełnić kwestionariusz do pobrania ze strony gov.pl lub uzupełnić go na miejscu, w punkcie szczepień. Niezbędna jest też zgoda opiekuna prawnego na szczepienie.

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła tylko jedną szczepionkę do stosowania u osób w wieku 16 i 17 lat. To preparat Comirnaty koncernu Pfizer/BioNTech.

„Apelujemy o to, żeby jednak młode osoby, poniżej 18. roku życia, zgłaszały się do szczepień” – podkreślił Kraska w Telewizji Republika. Przekonywał, że nowe mutacje koronawirusa są „wrażliwe na osoby młode, co widać w szpitalach, gdzie osoby młode przechodzą go w sposób ciężki”.

„Sytuacja jest bardzo prosta – jeśli nie zaszczepimy się przeciwko COVID-19, obojętnie czy jesteśmy osobami młodymi lub seniorami, każda z tych grup może ulec zakażeniu i przebieg tego zakażenia chwilami jest ciężki” – zaznaczał wiceszef resortu zdrowia.

Odnosząc się do możliwej kolejnej fali zachorowań na jesieni, Kraska ocenił, że „ten ewentualny wzrost zakażeń na jesieni na pewno wystąpi”. „I te osoby, które będą zakażone w tym okresie, będą się rekrutowały z grupy osób, które się nie zaszczepiły” – dodał.

Wiceminister zdrowia, pytany o obecną sytuację epidemiczną, przekazał, że „dobrą informacją jest to, że tych pacjentów podłączonych do respiratora codziennie jest zdecydowanie mniej”. „Także mniej pacjentów trafia do polskich szpitali, więc jest to dobra informacja, że tych osób, które wymagają specjalistycznej opieki na oddziałach intensywnej terapii, codziennie jest mniej” – stwierdził Kraska.

Zaznaczył, że spadek liczby zgonów będzie widoczny później.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 2344 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 329 chorych z COVID-19. W szpitalach przebywa 10 334 chorych z COVID-19, a z nich 1377 podłączonych jest do respiratorów.

Prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z PAP powiedział, że „mamy ponad 30 proc. mniej zakażeń koronawirusem niż tydzień temu”. „Tendencja spadkowa utrzymuje się zarówno jeśli chodzi o liczbę zakażeń, jak i zgonów” – zaznaczył ekspert.

W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 4,6 mln osób, w sumie podano dotychczas 16 mln dawek szczepionek przeciw COVID-19. Na zastrzyki zapisało się około 90 tys. osób niepełnoletnich.(PAP)

Autorka: Iwona Pałczyńska