Piotr Kraśko miał według TVP Info mieć problemy z płaceniem podatków. – Wszelkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione – odpowiada dziennikarz TVN. Tymczasem w sieci zaroiło się od komentarzy.

Przypomnijmy, że TVP.Info opublikowało w piątek materiał, w który opisano kłopoty z podatkami, które rzekomo dotyczą Piotra Kraśki. „A zarabiał wówczas miliony” – wskazał portal.

Na doniesienia zareagował Piotr Kraśko. – Wszelkie kwestie podatkowe zostały wyjaśnione w Urzędzie Skarbowym pięć lat temu – oświadczył. – Łączenie tego z moim obecnym miejscem pracy ma oczywisty kontekst – podkreślił na Instargamie.

– Jeśli TVP.Info uznało za rzecz ważną sprawdzenie, czy nie było zaległości w podatkach i jaki jest stan finansów obywatela, który nie pełni żadnych funkcji państwowych to może dołoży tez starań o podobną wiedzę w odniesieniu nie do przeszłości a teraźniejszości najważniejszych osób w państwie. Chyba, że w odniesieniu do obywatela tajemnica skarbowa nie istnieje, a w odniesieniu do rządzących jak najbardziej – dodał.

Tymczasem w sieci zaroiło się od komentarzy…

Piotr Kraśko: „ja zarabiam więcej, płacę większe podatki. Okej?”

Źle się prowadzi ten Kraśko… pic.twitter.com/XscgwZSsm8 — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) June 10, 2022

Kraśko oburzony, że jego niepłacenie podatków ktoś łączy z miejscem pracy. Czyli co, służbowo może moralizować, ale sam prawa przestrzegać nie musi? pic.twitter.com/nNjCnpCV41 — Samuel Pereira (@SamPereira_) June 10, 2022