Piotr Kraśko na koniec wtorkowych „Faktów” przekazał widzom informację na temat oglądalności największych programów informacyjnych. „Wiadomości”, które długo były najchętniej oglądanym programem, spadły na drugie miejsce. Liderem zostały właśnie „Fakty”.

Bardzo długo to „Wiadomości” emitowane na antenie Telewizji Polskiej były najchętniej oglądanym programem informacyjnym w Polsce. Jak wynika z badania Nielsen Audience Measurement, teraz się to zmieniło. To „Fakty” zostały najpopularniejszym programem z oglądalnością wynoszącą ponad 2,8 mln widzów. Dla porównania, „Wiadomości” w październiku były oglądane przez niecałe 2,7 mln a „Wydarzenia” Polsatu przez ponad 1,8 mln widzów.

Piotr Kraśko, informując o wynikach na zakończenie wtorkowego wydania programu, nie krył radości. „A i my w sobie mamy radość ogromną, patrząc na wyniki oglądalności w październiku. „Fakty” są wciąż najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Średnio nasze serwisy oglądało niemal 3 miliony widzów” – powiedział.



Prezenter poinformował również, że na pozycji lidera wśród kanałów informacyjnych pozostało TVN24. „Jesteśmy też dumni z zaufania, jakim obdarzają państwo TVN24. Najczęściej oglądany kanał informacyjny w Polsce. Ponad 5 procent udziału widowni telewizyjnej ze sporą przewagą nad konkurencją” – powiedział Kraśko. „Mówiłem już o naszej radości i dumie z tych wyników, ale i tak tym najważniejszym uczuciem jest wdzięczność. Za to, że po prostu są państwo z nami i nam ufają. A my staramy się codziennie na to zapracować” – dodał.

Żr.: TVN