Barbara Kurdej-Szatan stanowczo zareagowała na projekt „Stop LGBT”, który Fundacja Życie i Rodzina Kai Godek złożyła do Sejmu. Aktorka pokazała się w tęczowym makijażu, a pod stanowczym wpisem wdała się w dyskusję z internautami.

W ubiegłym tygodniu pod obrady Sejmu trafił kontrowersyjny projekt „Stop LGBT” autorstwa Fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Zakłada on między innymi zakaz Parad Równości, zakaz kwestionowania małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, zakaz propagowania związków jednopłciowych i adopcji dzieci przez osoby w takim związku czy zakaz rozszerzenia definicji małżeństwa tej samej płci.

Projekt wywołał ogromną dyskusje nie tylko w Sejmie, ale też między innymi w mediach społecznościowych. Głos w sprawie zabrała Barbara Kurdej-Szatan, która na Instagramie zaapelowała, by „nie dać sobie wmówić tych idiotyzmów”.

Aktorka pokazała się w tęczowym makijażu i zamieściła stanowczy post. „Mam mnóstwo przyjaciół, którzy są gejami i lesbijkami, znam ich od lat, kocham, szanuję i uwielbiam. Wspaniali, NORMALNI LUDZIE! Projekt „Stop LGBT”, który został dziś odczytany w sejmie to absurd i zło!!! Nie dajcie sobie wmówić tych idiotyzmów… Nie dajcie sobie przyzwolenia do dyskryminacji i odrzucenia i argumentowania w ten sposób złego zachowania!!! LGBT to nie nazwa żadnego ugrupowania, które chce zrobić innym krzywdę. To po prostu skrót od Lesbijki Geje Biseksualni Transpłciowi – heteroseksualni – LUDZIE!!!!!! To MY! Wszyscy. Kochamy się. Wspierajmy się” – napisała Kurdej-Szatan.

Kurdej-Szatan reaguje na komentarze internautów

Pod postem Barbary Kurdej-Szatan rozgorzała dyskusja. Nie brakowało osób, które wspierają zdanie aktorki. Jak zwykle przy takich okazjach, wytknięto jej jednak między innymi wcześniejszą współpracę z Telewizją Polską. „Zaczęłam prowadzić festiwale i programy za starej władzy! Obecna wyłącznie zezwalała produkcjom, które dalej chciały ze mną pracować na kontynuację. Do momentu, kiedy poczuli się całkiem pewni na swoich stołkach. Teraz dobrze wiesz – nie ma tam żadnej wolności słowa” – odpowiedziała.

Aktorce zarzucono również, że przy okazji świąt Bożego Narodzenia śpiewa w kościele kolędy, a teraz zamieszcza takie posty. „A Bóg i Chrystus nie mówią o miłości i szacunku?” – odpowiedziała Kurdej-Szatan.

Żr.: Instagram/kurdejszatan