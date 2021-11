Maria Winiarska wprawiła w osłupienie internautów. Znana z serialu „Klan” aktorka założyła na twarz maskę z wizerunkiem o. Tadeusza Rydzyka i zatańczyła. Okazuje się, że wcześniej obiecała to swojej córce…

Maria Winiarska to polska aktorka aktywna zawodowo od połowy lat 70. Największą popularność zdobyła za sprawą swojej epizodycznej roli w legendarnym filmie „Miś” Stanisława Barei oraz rolom serialowym w „Barwach szczęścia” i „Klanie”.

Wraz z córą Zofią Zborowską zaangażowały się w akcję charytatywną, w której zbierano środki na leczenie chorej Zosi. Chodziło o 9 milionów złotych. Winiarska zobowiązała się, że jeśli uda się zebrać kwotę, po wszystkim zatańczy specjalny taniec.

Akcja trwała kilkanaście dni. O postępach infamowała jej córka. Ostatecznie zbiórka zakończyła się sukcesem. Jak widać Zofia zmobilizowała swoją mamę do dotrzymania słowa i… w sobotę nagranie trafiło do sieci. Widać na nim Winiarską tańczącą w masce o. Tadeusza Rydzyka.

– Jak ja coś obiecam to nie ma to tamto. Powiedziałam, że jeśli uzbieramy te ponad 9 baniek, to odtańczę taniec radości. Maskę mam iście halloweenową, osoby która, gdyby chciała to mogłaby w jednej chwili zakończyć pewnie wszystkie takie zbiorki – czytamy na Instagramie.

Nagranie z aktorką zrobiło furorę w sieci. W poniedziałkowy wieczór licznik wyświetleń przekraczał już znacznie 400 tysięcy, a większość komentarzy jest pozytywna.