Przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, powołani do Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace tej rady – poinformował KRASP.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek w Pałacu Prezydenckim powołał Radę ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. To dziewiąta rada powstała w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Wraz z prezydentem liczy 18 członków, wszyscy to mężczyźni.

„Rektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej zostali powołani przez prezydenta w skład Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Tuż po nominacji przedstawiciele KRASP zgłosili Kancelarii Prezydenta konieczność włączenia kobiet w prace rady” – głosi wpis opublikowany w piątek na Twitterze przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Do zadań Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta RP; identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji oraz dokonywanie analizy zidentyfikowanych problemów; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji.

Rada ma także wspierać działania prezydenta związane ze szkolnictwem wyższym, nauką i innowacją; tworzyć forum debaty i dialogu w tym zakresie; promować działania i inicjatywy służące innowacyjności w nauce i gospodarce.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka