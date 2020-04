Planujemy wziąć kredyt, ale nie wiemy do końca, jaki z nich będzie lepszy – gotówkowy czy konsolidacyjny? Jak się okazuje, oba produkty finansowe różnią się dość mocno od siebie, dlatego dokładnie je opiszemy, by wiedzieć, czym się dokładnie charakteryzują.

Życie jest pełne wydatków, bo pojawiają się one praktycznie zawsze. Czasem są mniejsze, innym razem większe, związane z ambitnymi planami, inwestycjami czy zobowiązaniami, jakie trzeba spłacić. Na pewno zaś często nie mamy tyle środków, ile potrzebowalibyśmy w danym momencie, stąd niezmienna popularność kredytów, dzięki którym szybko możemy uzyskać niezbędne środki finansowe.

Oczywiście, nic za darmo, trzeba je zwrócić, więc warto wybrać jak najkorzystniejszą ofertę, żeby koszt kredytu nie był zbyt wysoki. Aby się tego ustrzec, warto przede wszystkim wiedzieć, jakie są różnice między popularnymi produktami finansowymi – kredytem gotówkowym i konsolidacyjnym. Zaraz to wyjaśnimy.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy to jeden z szybszych sposobów (obok chwilówek i pożyczek ratalnych) na to, by zaspokoić potrzeby finansowe, zwłaszcza wtedy, gdy brak nam pieniędzy. Takie wsparcie najczęściej udzielane jest bez dodatkowych zabezpieczeń, istotne też jest to, że nie musimy deklarować, na jaki cel przeznaczymy te pieniądze.

To, w jakiej kwocie można uzyskać wsparcie, uzależnione jest od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy, więc banki głównie zwracają uwagę na naszą zdolność kredytową. Pamiętajmy jednocześnie, że bogata oferta tych produktów finansowych może przytłoczyć, przez co wybierzemy niezbyt korzystną propozycję.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny ma zupełnie inne zastosowanie niż gotówkowy. Udzielany jest dla osób, które mają problem ze spłatą kilku długów. Dzięki konsolidacji, czyli połączeniu ich w jedną ratę można obniżyć comiesięczne zobowiązanie, co w konsekwencji zmniejszy obciążenie dłużnika.

Operacji tego rodzaju mogą podlegać praktycznie wszystkie rodzaje kredytów bankowych – nie tylko gotówkowe i mieszkaniowe, ale też samochodowe, ratalne itp. Jeśli zamierzamy skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, działajmy rozważnie, wybierając najlepszą opcję.

Różnice między kredytem gotówkowym a konsolidacyjnym

Jak widzimy, różnice między kredytem gotówkowym a konsolidacyjnym są znaczące, ponieważ można je przeznaczyć na zupełnie dwa różne cele. Ten pierwszy zastrzyk gotówki jesteśmy w stanie rozdysponować właściwie, jak chcemy, nie mając obowiązku informować o tym banku. W przypadku kredytu konsolidacyjnego jest zgoła odmiennie, gdyż uzyskujemy taką pomoc w wiadomym celu – aby łatwiej nam było spłacić długi. Bank więc zapewnia nam możliwość konsolidacji, wierząc, że pomoże nam to uregulować zobowiązania.

Pamiętajmy jednocześnie, że niezależnie od tego, czy korzystamy z kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego czy innego rodzaju, zawsze sprawdzajmy, czy opłaca nam się taka pomoc finansowa. Co najważniejsze, dokładnie przeanalizujmy, czy uda nam się spłacić zobowiązanie, biorąc pod uwagę wszelkie argumenty “za” i “przeciw. W podjęciu decyzji pomagają też takie instytucje jak Biuro Informacji Kredytowej (dostępne jest pod adresem https://www.bik.pl/).