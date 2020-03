Na wiosenne wydatki może przydać się kredyt gotówkowy, dzięki któremu można pozyskać środki na dowolny cel. Zanim wybierzesz się do banku, by pożyczyć pieniądze, sprawdź, która instytucja proponuje aktualnie najlepsze warunki finansowania.

Poznaj najnowszy ranking kredytów gotówkowych przygotowany przez Totalmoney.pl na marzec 2020, w którym nie brakuje atrakcyjnych promocji.

Po kredyt gotówkowy możesz wybrać się do banku, gdy potrzebujesz kwoty od 1000 do 200 000 zł na jakikolwiek cel. W zależności od oferty spłatę zobowiązania można rozłożyć na okres od kilku miesięcy do maksymalnie 10 lat. Wniosek możesz złożyć w każdej instytucji, ponieważ z reguły nie jest wymagane prowadzenie w tym samym banku konta osobistego.

Ranking kredytów gotówkowych – marzec 2020

Za najlepszy kredyt gotówkowy uważa się ten, który pozwala zaciągnąć zobowiązanie po najniższych kosztach. W praktyce chodzi więc o produkty z najniższym RRSO, czyli Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania, która odzwierciedla wszystkie koszty związane z finansowaniem – odsetki, prowizje i inne opłaty pobierane przez bank. Właśnie dlatego według tego wskaźnika uszeregowaliśmy najkorzystniejsze kredyty, jakie w marcu proponują banki. Nasz ranking pozwoli Ci szybko zorientować się, które z nich są najtańsze.

1. PKO BP – pożyczka z ratą jak marzenie

kwota od 500 do 200 000 zł,

okres spłaty od 2 do 12 miesięcy,

prowizja 0% za udzielenie kredytu,

RRSO: 7,22%

2. Bank Millennium – pożyczka gotówkowa z prowizją 0 zł PROMOCJA

kwota do wyboru: 5000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł lub 20 000 zł,

okres spłaty 60 miesięcy

100 zł miesięcznie za każde pożyczone 5000 zł,

RRSO: 7,68 % (w wersji promocyjnej bez ubezpieczenia)

3. Getin Bank – Kredyt gotówkowy z RRSO 8,3% – PROMOCJA

kwota do 200 000 zł,

okres spłaty do 10 lat,

prowizja 0%,

RRSO 8,3%

warunkiem skorzystania z promocji jest założenie konta Proste zasady i deklaracja comiesięcznych wpłat w wysokości minimum 1000 zł

4. ING – pożyczka gotówkowa z prowizją 0% PROMOCJA

oferta ważna do 31 marca 2020 r.,

kwota od 15 000 zł do 100 000 zł (poza promocją można pożyczyć do 200 000 zł),

okres spłaty od 3 do 120 miesięcy,

RRSO: 8,84%

5. Alior Bank – Pożyczka Internetowa 0% prowizji

kwota do 200 000 zł – online można ubiegać się o maksymalnie 4600 zł,

okres spłaty do 10 lat,

wypłata pieniędzy nawet w 1 dzień od zawarcia umowy,

RRSO: 9,92%

6. Santander Bank – Kredyt na Twoje Potrzeby

prowizja 0%,

kwota od 1000 do 200 000 zł,

okres spłaty do 10 lat,

możliwość uzyskania kredytu na PIT-11 za ubiegły rok,

stała rata przez cały okres kredytowania,

RRSO: 10,37%

7. mBank – kredyt gotówkowy z prowizją 0% – PROMOCJA

promocja „Nie odkładaj planów na później” ważna od 02.03.2020 do 14.04.2020 r.

prowizja 0% dla osób zaciągających swój pierwszy kredyt gotówkowy w mBanku

kwota od 5000 do 100 000 zł,

okres spłaty od 3 do 120 miesięcy,

RRSO: 10,46%

możliwość złożenia wniosku online

8. Sandander Consumer Bank – Mistrzowski Kredyt Gotówkowy

dla nowych klientów do 35 000 zł, dla stałych do 50 000 zł,

w przypadku zawarcia umowy online – do 15 000 zł dla nowych klientów, dla stałych do 25 000 zł,

okres spłaty do 60 miesięcy

RRSO: 11,34%

9. Pekao – pożyczka na dowolny cel

kwota do 250 000 zł,

okres spłaty do 10 lat,

pierwsza rata za 3 miesiące,

pieniądze nawet w 1 dzień od podpisania umowy,

RRSO: 12,71%

10. T-Mobile Usługi Bankowe – Kredyt z kieszonkową ratą

kwota do 200 000 zł,

okres spłaty do 10 lat,

bez zaświadczeń o dochodach,

możliwość zaciągnięcia zobowiązania online bez wychodzenia z domu,

RRSO: 16,27%

Jak wnioskować o kredyt gotówkowy?

W większości przypadków o kredyt gotówkowy trzeba wnioskować bezpośrednio w placówce, choć w naszym rankingu znajduje się kilka ofert, z których można skorzystać online. Przed złożeniem wniosku w wybranej instytucji warto dokładnie sprawdzić warunki udzielania danego kredytu, ponieważ każdy bank określa własne zasady w tym zakresie.

Zazwyczaj ubieganie się o finansowanie sprowadza się do wypełnienia wniosku oraz dostarczenia dokumentu potwierdzającego dochód – zwykle chodzi o zaświadczenie o zarobkach, ale niektóre banki akceptują np. PIT-11. W naszym zestawieniu znajduje się także kredyt bez zaświadczeń, który udzielany jest na podstawie weryfikacji historii kredytowej w BIK.

Warto też pamiętać, że do podstawowych warunków, jakie trzeba spełnić, by otrzymać kredyt w jakiejkolwiek wysokości, należy: posiadanie dowodu osobistego oraz zdolności kredytowej.