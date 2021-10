W środę wieczorem Królowa Elżbieta II trafiła do szpitala. Monarchini spędziła noc pod okiem lekarzy, ale na szczęście w czwartek mogła wrócić do domu. Rzecznik Pałacu Buckingham poinformował, że lekarze zalecili królowej odpoczynek.

Królowa Elżbieta II mimo 95 lat pozostaje wciąż bardzo aktywna. W październiku uczestniczyła już w jedenastu oficjalnych spotkaniach. Ostatnie z nich odbyło się we wtorek wieczorem na zamku w Windsorze, a okazją był globalny szczyt inwestycyjny w Londynie. Podczas przyjęcia pojawili się między innymi premier Boris Johnson, Bill Gates oraz członkowie rodziny królewskiej – książę Karol i książę William.

Jak się okazało, niedługo po przyjęciu monarchini gorzej się poczuła. Doszło do tego, że w środę wieczorem została zabrana do Szpitala Króla Edwarda VII w Marylebone, gdzie spędziła noc pod czujnym okiem lekarzy. Na szczęście poczuła się lepiej i już w czwartek mogła wrócić do domu.

W specjalnym oświadczeniu rzecznik Pałacu Buckingham poinformował, że lekarze zalecili Elżbiecie II odpoczynek. „Zgodnie z zaleceniem lekarskim, aby odpocząć przez kilka dni, królowa udała się do szpitala w środę po południu w celu przeprowadzenia wstępnych badań, po czym wróciła do zamku Windsor w porze lunchu dzisiaj i pozostaje w dobrym nastroju” – czytamy.

Żr.: Plotek