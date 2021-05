Grzegorz Krychowiak wciąż nie dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski do Opalenicy – informuje „Przegląd Sportowy”. Zawodnik udał się na krótkie wakacje do Egiptu i wciąż ma poważne trudności, by wrócić do Polski.

Grzegorz Krychowiak znalazł się w kadrze Paulo Sousy na zbliżające się Mistrzostwa Europy. Jak podaje „Przegląd Sportowy”, pomocnik wciąż nie dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski do Opalenicy. Po zakończeniu ligi rosyjskiej, zawodnik udał się na krótki urlop do Egiptu. Zgodnie z planem, miał do Polski wrócić w poniedziałek i dołączyć do pozostałych piłkarzy. Okazało się jednak, że nie jest to takie proste.

W poniedziałek samolot, którym leciał Krychowiak, miał dwugodzinne opóźnienie. Z tego powodu zawodnik nie zdążył na przesiadkę. Załapał się dopiero na inny samolot, którym we wtorek poleciał do Frankfurtu nad Menem. Stamtąd prywatnym samolotem ma dotrzeć do Polski.

Wiele wskazuje jednak na to, że do hotelu „Remes” w Opalenicy Krychowiak dotrze dopiero w środę, a więc z dwudniowym opóźnieniem.

Źr.: Przegląd Sportowy