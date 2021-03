Grzegorz Krychowiak nie leci z drużyną do Anglii na mecz z tamtejszą reprezentacją. Wszystko ze względu na fakt, iż przeprowadzony test na koronawirusa dał wynik pozytywny. Istnieje jednak cień szansy, że „Krycha” wystąpi na Wembley.

Dziś media obiegła niespodziewana informacja. Okazało się bowiem, że dwaj zawodnicy reprezentacji Polski uzyskali pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ci gracze to Kamil Piątkowski, który zadebiutował w kadrze w spotkaniu z Andorą oraz Grzegorz Krychowiak, defensywny pomocnik naszej drużyny narodowej.

Co ciekawe, PZPN podjął jednak kroki, by Krychowiak zagrał z Anglikami. „Reprezentacja Polski przeszła kolejne testy na obecność koronawirusa. Niestety wyniki u Grzegorza Krychowiaka i Kamila Piątkowskiego są pozytywne. Z uwagi na fakt, że Krychowiak jest ozdrowieńcem podjęliśmy rozmowy z UEFA w celu wyjaśnienia sprawy i dopuszczenia do mecz” – napisał na Twitterze rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski.

Grzegorz Krychowiak nie leci z drużyną do Anglii

Tomasz Włodarczyk, dziennikarz serwisu Meczyki.pl, poinformował, że Grzegorz Krychowiak nie poleci z drużyną do Anglii. To ogromne osłabienie, ponieważ na Wembley nie zagra również Robert Lewandowski. Włodarczyk podkreśla jednak, że istnieje cień szansa na to, że „Krycha” wystąpi we wspomnianym meczu eliminacyjnym.

„Grzegorz Krychowiak nie leci z drużyną do Londynu. Będzie miał powtarzane testy. Jeśli wyjdą negatywne, doleci prywatnym samolotem. PZPN poinformował o sprawie UEFA, dołączył dokumenty, że piłkarz jest ozdrowieńcem” – napisał Włodarczyk. „Na moje oko, nie widzę tego, ale zobaczymy” – dodaje dziennikarz.