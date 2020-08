Co do Pierwszej Damy to przecież tu NIE chodzi o PODWYŻKĘ,ale w ogóle o ZAPŁACENIE za realnie wykonyw.pracę,jak urzędnikowi

Ludzie o słabszej syt. finansowej zwykle nie chcą by innym w ogóle za coś płacić.Ale żona Prezydenta przecież PRACUJE i jak WSZYSTKIM należy się ZAPŁATA.